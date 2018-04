Gewitterfront im Anmarsch: Spanien schickt Blitz und Donner

Ab morgen sinken die Temperaturen vorübergehend - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das sonnige Wochenende ist gerade erst vorbei, da müssen wir uns schon wieder auf kältere Temperaturen einstellen: Eine Kaltwetterfront aus Spanien bringt ab morgen kurzzeitige Abkühlung - zum Ende der Woche wird es aber wieder sonnig.

Die kommende Woche ist beispielhaft für den April: Immer wieder scheint zwar die Sonne, ab Dienstag ist aber immer wieder auch mit Wolken und Schauern zu rechnen. © News 5 / Goppelt



Die kommende Woche ist beispielhaft für den April: Immer wieder scheint zwar die Sonne, ab Dienstag ist aber immer wieder auch mit Wolken und Schauern zu rechnen. Foto: News 5 / Goppelt



Der Montag startet mit identischen Wetterverhältnissen wie der Sonntag, der mit reichlich Sonne und hohen Frühlingstemperaturen für viel gute Laune sorgte. Das Thermometer steigt kontinuierlich und erreicht am Nachmittag mit 22 Grad seinen Höchststand. Der Wetterochs geht sogar von knapp 24 Grad aus, was für die erste Aprildekade so etwas wie einen neuen Rekord darstellen würde.

Doch schon am Dienstag schaut das Wetter ganz anders aus, denn von Spanien aus nähert sich eine Kaltfront, die anfangs für bewölktes Wetter und im Laufe des Nachmittags auch Schauer und Gewitter mit sich bringt. Der Wind ist zu Beginn noch recht schwach, frischt aber ebenfalls am Nachmittag deutlich auf. Den großen Temperatureinbruch muss allerdings niemand befürchten: Auch am Dienstag gibt es Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad.

Am Mittwoch nehmen Schauer und Gewitter laut wetter.com eine kurze Auszeit - morgens ist es bei 8 bis 10 Grad noch leicht bewölkt, im Tagesverlauf klart es auf und es wird mit 18 Grad angenehm warm, dazu weht ein schwacher Wind aus Südost. Gegen Donnerstag melden sich laut dem Wetterdienst von Nordbayern.de bei ähnlichen Temperaturen die Regenwolken zurück, auch am Freitag ist bei rund 17 Grad immer wieder mit Schauern zu rechnen. Pünktlich zum Wochenende ziehen die Temperaturen aber wieder an, klettern mindestens auf 23 Grad und bringen viel Sonnenschein mit sich. Jetzt muss bis dahin nur noch die Woche erfolgreich überstanden werden.