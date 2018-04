Gewitterwarnung: Am Montag donnert es in Franken

Um die Mittagszeit werden Regen, Sturm und Hagel Nürnberg erreichen - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - Nachdem uns ein traumhaftes Wochenende vergönnt war, meldet sich nun der April in all seinen Facetten zurück: Um die Mittagszeit am Montag kann es sogar hageln! Das Wetter wechselt täglich, springt vom Regen zur Sonne und weiter zu Gewittern und Sturm.

Zum Wochenstart könnte es gleich mal gehörig krachen: Kalte und warme Luftströme treffen aufeinander und verursachen dabei Gewitter. © Frank Rumpenhorst/dpa



Die sommerlichen Tage verabschieden sich am Montag im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Donnerwetter: Wetter.com prophezeit zum Mittag und frühen Nachmittag Regen und Gewitter über Nürnberg. Dabei soll es sogar hageln! Für den Raum Oberfranken warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor starken Gewittern. Es bleibt aber immerhin recht mild - 21 Grad sollen trotzdem noch erreicht werden.

Das Regenwetter verabschiedet sich dann zum Glück schon wieder direkt zum Dienstag. Die Sonne kehrt da nämlich am wolkenlosen Himmel zurück und hält sich wohl auch den ganzen Tag über. Sie beschert uns dabei bis zu 22 Grad, meldet der Wetterochs.

Das warme Klima hat übrigens wunderschöne Auswirkungen in der Region: Die Kirschblüte in Franken befindet sich auf dem absoluten Höhepunkt und taucht die Region in ein weißes Blütenmeer:

Weil der April ja bekanntlich nicht weiß, was er will, gibt es am Mittwoch dann schon wieder den nächsten Wetterumschwung: Eine Kaltfront überquert uns und könnte am Vormittag bereits Regen mit sich bringen. Sogar Gewitter am Abend sind möglich, wenn die kalte Luft auf die vorhergesagten 22 Grad trifft.

Ab Donnerstag sinken dann die Temperaturen endgültig ab: Laut wetter.de werden nur maximal 17 Grad erreicht, außerdem kommt es zu starken Böen.