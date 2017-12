Glanz und Glitzer: Das sind die schönsten Weihnachtshäuser

LED-Leuchten, Rentiere und mehr zieren wieder viele Häuser in der Region - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Wir haben nach den schönsten Weihnachtshäusern gesucht und jede Menge Bilder bekommen: Von LED-Lichtermeer bis hin zu zahlreichen Weihnachtsmännern. In der Region gibt es viele Häuser und Gärten zu bestaunen, aber sehen Sie selbst!

Bilderstrecke zum Thema

Dass Weihnachten vor der Tür steht, merkt man nicht nur an der festlich ausgeschmückten Nürnberger Innenstadt. Auch viele Menschen in der Region haben ihr Heim wieder selbst bunt dekoriert und wunderschön ausgeleuchtet. In unserer Bildergalerie zeigen wir euch die Highlights und die besten Bilder unserer User.