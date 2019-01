Glätte und Schneefall: Am Freitag bleibt es winterlich

Erst am Wochenende gehen die weißen Flocken mehr und mehr in Regen über - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Donnerstag präsentierte sich Franken in einem bezaubernden Schneekleid, allerdings sorgten die weißen Flocken auch für zahlreiche Unfälle und Staus. In der Nacht zum Freitag wird es glatt, am kommenden Vormittag stehen abermals länger anhaltende Schneefälle an. Im Straßenverkehr ist Vorsicht geboten!

Bilderstrecke zum Thema Plötzlich weiß: Neuschnee verzückt Nürnberg und die Region Am frühen Mittwochmorgen war auf einmal alles weiß. Nicht nur in Nürnberg bedeckte der zarte Puderschnee die Straßen, auch Teile der Region verwandelten sich in ein wahres Winterwunderland. Wir haben Impressionen des Schneezaubers für Sie gesammelt.



Bilderstrecke zum Thema Lawinengefahr und Staus: Schneechaos in den Alpen Starke und lang anhaltende Schneefälle haben vor allem Österreich und den Süden Bayerns in eine Winterlandschaft verwandelt und erhebliche Behinderungen im Reiseverkehr verursacht.