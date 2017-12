Glättegefahr: Der erste Advent bringt den Schnee

Eis und Schnee auf den Straßen - Neue Woche beginnt trüb - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Am Sonntag kann man es sich guten Gewissens zu Hause gemütlich machen. Ab Mittag fallen die ersten Flocken vom Himmel, die uns auch zu Beginn der neuen Woche noch begleiten. Erst am Montagnachmittag verwandelt sich der Schnee langsam in Regen.

Ab Mittag zieht ein Schneefallgebiet über uns hinweg. Dann kann es auf den Straßen schnell glatt werden. © Marcel Kusch/dpa



Am ersten Adventssonntag kommt vorweihnachtliche Stimmung auf: Am Vormittag laden vereinzelte Sonnenstrahlen noch zu einem ausgiebigen Sonntagsspaziergang oder einem Christkindlesmarkt-Bummel ein, doch ab Mittag erreicht uns das "Schneefallgebiet einer Warmfront", wie der Wetterochs schreibt. Bei Temperaturen um die Null Grad warnt der Wetterdienst von nordbayern.de vor möglicher Eis- und Schneeglätte auf den Straßen.

Wer noch weitere Inspirationen für den letzten Tag des Wochenendes sucht, kann sich in unseren Wochenendtipps umsehen.

Der Montag verspricht nass und grau zu werden. Die Schneeflocken, die am Vormittag noch vom Himmel fallen, verwandeln sich nach und nach in Regen. Auch dann muss mit Glättegefahr gerechnet werden. Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de steigen die Temperaturen auf maximal 4 Grad.

Am Dienstag lässt der Regen allmählich nach, doch es bleibt weiterhin stark bewölkt bei Temperaturen im leichten positiven Bereich.

Erst zur Wochenmitte hin ist Besserung in Sicht. Der Wetterochs spricht am Mittwoch von Temperaturen nahe der 10-Grad-Marke und die Vorhersagen machen Hoffnung auf ein paar Sonnenstrahlen.

