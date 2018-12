Glatteis und Schneeregen zum Wochenstart

Temperaturen sinken auf knapp über dem Gefrierpunkt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Weihnachten rückt immer näher, doch von einer weißen Weihnacht lässt sich momentan nur träumen. Immerhin spielen die Temperaturen in der neuen Woche mit, am Montag sinkt das Thermometer rapide ab. Alle Autofahrer sollten daher entsprechend gewarnt sein, durch den Temperaturabfall droht Glatteis in der Region.