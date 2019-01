Glatteisgefahr! DWD warnt vor überfrierender Nässe

Ein Mix aus Schnee und Regen erwartet Franken und die Region - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Vorsicht, Glatteis! In der Nacht bewegen sich die Temperaturen stets um den Nullpunkt, was die Straßen in eisige Rutschpartien verwandeln kann. Leichter Schneefall verstärkt die Situation und begleitet Franken bis in den Tag hinein.

