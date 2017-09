Goldener Herbst: Am Wochenende erwarten uns 21 Grad

NÜRNBERG - Zum Start in das Wochenende erwartet uns ein wolkenloser blauer Himmel: So langsam kann sich der Herbst wieder sehen lassen. Die Temperaturen meinen es ebenfalls gut mit uns.

Ein Kastanienbaum mit herbstlich verfärbten Blättern: In den kommenden Wochen dürfen wir uns wieder auf das bunte Laub freuen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa



In den Tälern rechnet auch der Wetterochs in den kommenden Tagen mit Frühnebelfeldern, die sich am Vormittag jedoch rasch wieder auflösen. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen bei sechs Grad.



Am Freitag sollte man schleunigst aus dem Büro kommen. Das Wetter wird einfach zu schön, um den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen. Wetter.com sagt für den ganzen Tag Sonnenschein bei herrlichem blauen Himmel voraus. Ein Restrisiko für kleinere Regenschauer lässt sich im Herbst demnach aber nicht vermeiden.

In den Morgenstunden ist es laut Deutschem Wetterdienst bei leichtem Nebel und Temperaturen zwischen 4 und 6 Grad noch recht frisch. Im Verlauf des Tages klettern die Temperaturen auf spätsommerliche 18 bis 20 Grad.

Auch am Samstag ändert sich da nicht viel. Die Temperaturen sollen dann sogar auf bis zu 21 Grad klettern. Das macht Hoffnung auf ein paar sonnige Herbsttage.

Das sind doch schon mal genug Gründe, um das Wochenende nicht nur auf der faulen Haut zu liegen. In der Region ist schließlich jede Menge los: Ob Romantiker, Actionhelden und sogar Veggie-Fans - in unseren Wochenendtipps findet garantiert jeder etwas, versprochen.

Am Sonntag ziehen dann ein paar Wolkenfelder auf und die Temperaturen gehen laut Wetter.com auf 18 Grad zurück. Gegen Abend soll das Wochenende dann mit Regenschauern enden.



Der Montag wird noch kühler: Die Höchsttemperaturen von 16 Grad werden allerdings mit reichlich Sonnenschein bedacht. Nach Regenschauern am Morgen lockert die Wolkendecke auf und gibt den Blick auf die Sonne frei.

