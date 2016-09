Goldener Herbst: Bis zu 20 Grad am Mittwoch

Die kommenden Tage locken bei stabilen Temperaturen ins Freie - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Nach einigen trüben Tagen hält der goldene Herbst Einzug in Franken. Bis zum Wochenende feiern T-Shirts und Sonnenbrillen noch ein kleines Comeback.

Der goldene Herbst hält Einzug: Bis zum Wochenende werden noch einmal 20 Grad erwartet. © Julian Stratenschulte/dpa



Der goldene Herbst hält Einzug: Bis zum Wochenende werden noch einmal 20 Grad erwartet. Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Bei 18 Grad am Dienstag ließ die Sonne sich nur selten blicken. Besserung ist aber in Sicht. Nach dem Regenwetter am Wochenende soll es in den kommenden Tagen trocken bleiben - und das Quecksilber soll noch einmal die 20-Grad-Marke knacken.

Bei einem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken sind am Mittwoch bis zu 20 Grad drin. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt nur noch 20 Prozent. So kann es weiter gehen - und das tut es auch.

Am Donnerstag setzt sich der positive Trend fort. Bei Temperaturen von erneut bis zu 20 Grad soll es den ganzen Tag über heiter sein. Ein Kaffee im Freien oder eine kleine Fahrradtour Richtung Biergarten sind also noch einmal drin. Kleiner Wermutstropfen: Erst ab 9 Uhr erreichen die Temperaturen den zweistelligen Bereich. Frühaufsteher sollten also eine Jacke mitnehmen.

Freitag und Samstag versprechen erneut ein angenehmes Wochenende bei Temperaturen von bis zu 20 Grad, wie der Wetterdienst von nordbayern.de berichtet. Verzeinzelte Wolken sind für Freitag zwar angesagt, dafür soll der letzte Arbeitstag der Woche mit bis zu 21 Grad auch der wärmste werden. Und auch am Samstag soll es bei 20 Grad trocken bleiben, so der Wetterochs.