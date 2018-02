Weiter ungeklärt sind die genauen Todesumstände eines Mannes, der am Rosenmontag leblos auf einer Straße in Stein gefunden wurde. Die Polizei geht von einem Unfall mit Fahrerflucht aus. Eine aufwendige Aktion soll nun neue Hinweise bringen: 50 Beamte haben am Donnerstag im Oberasbacher Stadtteil Unterasbach an Türen geklingelt und Anwohner befragt.