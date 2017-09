Goldener Mittwoch: 21 Grad und Sonne

Der Herbst zeigt sich zumindest für einen Tag von seiner heitersten Seite - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das schönste Herbstwetter ist leider nicht von Dauer. Am Donnerstag dürfen wir wieder im Regen stehen und zumindest den Kleinen erzählen, dass man so schneller wächst.

Herbstchallange: Bei einem Waldspaziergang einen Buntspecht im Baum ausfindig machen. © Sven Hoppe



Herbstchallange: Bei einem Waldspaziergang einen Buntspecht im Baum ausfindig machen. Foto: Sven Hoppe



Am Mittwoch wird es nach dem Fränkische Wetterochs bei Temperaturen um 21 Grad heiter und es bleibt sogar trocken. Ein schwacher Wind weht weiter aus östlicher Richtung. Da die Sonne laut wetter.de am Mittwoch ganze 7,5 Stunden scheinen soll, sollten wir den Tag nutzen um unseren mangelhaften Serotonin-Haushalt aufzustocken.

Durch diesen Mangel fühlen sich viele bereits jetzt an den kürzer werdenden Tagen, als wären sie im Winterschlaf. Also bleibt nur: Der Couch-Potatoe in sich einen Ruck geben und ins Freie gehen, denn so wirkt man der Herbstmüdigkeit am besten entgegen.

Bilderstrecke zum Thema September, Du Miesepeter! So schön war es 2016 in der Region Der Blick nach außen verspricht derzeit nur tristes Regenwetter. Die unangenehme Seite des Herbst hat sich unlängst über Franken breit gemacht, aber Halt: Es ist doch erst September. Noch vor einem Jahr tobten sich die Menschen in der Region in den Freibädern aus oder präsentierten sich mit Dirndl oder Tracht auf so manchem Fest. Glauben Sie nicht? Wir haben den Beweis in Bildern.



Am Donnerstag ist es mit dem Sonnenschein leider schon wieder vorbei. Laut wetter.com bleiben die Temperaturen zwar annähernd bei 20 Grad, doch eine dicke Wolkendecke hängt tagsüber am Himmel. Abends kommen dann Regenschauer.

Der Wetterdienst von Nordbayern.de sagt für Freitag und Samstag einen Mix aus Wolken, Regen und Sonne voraus. Die Temperaturen bleiben dabei weiterhin mild. Aussichten auf das Wochenende bleiben noch abzuwarten! Nach dem Fränkische Wetterochs sind keine großen Wetterumschwünge zu erwarten. Es dürfte also zumindest mild bleiben.

nb