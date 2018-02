Goldener Sonnenuntergang: Die schönsten User-Bilder

Fotos aus Nürnberg, Fürth und Palma de Mallorca - vor 6 Stunden

NÜRNBERG - Was war das für ein schöner Sonnenuntergang am Donnerstagabend! Unsere User haben sich trotz eisiger Kälte nach draußen gewagt und auf den Auslöser gedrückt. Als Belohnung haben wir eine Bildergalerie mit den schönsten Fotos zusammengestellt. Nicht alle Bilder sind aber in der Region entstanden.

