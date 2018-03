Golf prallt gegen Toyota: Mann stirbt in Oberfranken

Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt, sind aber außer Lebensgefahr - vor 48 Minuten

GRAFENDOBRACH - Er übersah einen Golf, dann krachte es: Ein Toyotafahrer starb am Freitagnachmittag auf der B85 bei Grafendobrach. Ärzte reanimierten den Mann zwei Stunden lang, konnten ihn aber nicht mehr retten.

Bilderstrecke zum Thema Ein Toter nach schwerem Unfall auf B85 bei Grafendobrach Weil ein Mann mit Begleiterin die Vorfahrt eines Golf-Fahrers übersah, als er auf die B85 wechseln wollte, prallte dieser mit seinem Auto in die Fahrerseite des abbiegenden Toyota Yaris. Drei Personen verletzten sich bei dem Unfall bei Grafendobrach schwer. Der Fahrer des Toyota musste noch am Unfallort wiederbelebt werden, starb aber kurze Zeit später dennoch.



Am Freitagnachmittag kam es auf der B85 bei Grafendobrach (Landkreis Kulmbach) gegen 13 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Folge eine Person starb. Nach Informationen der Polizei wollte ein Mann mit seinem Toyota Yaris auf die Bundesstraße abbiegen, dabei übersah er allerdings einen vorfahrtberechtigten VW Golf.

Dem Fahrer des Golf gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, sodass dessen Wagen in die Fahrerseite des Toyota prallte. Der Yaris wurde durch die Wucht des Aufpralls über die Leitplanke in ein Waldstück geschleudert. Alle drei am Unfall beteiligten Personen verletzten sich beim Unfall schwer. Ein Großaufgebot der örtlichen Feuerwehren rückte umgehend zum Unfallort aus, um den schwer verletzten Toyota-Fahrer aus seinem Auto zu retten, in dem er durch die Kollision eingeklemmt worden war.

Noch am Unfallort mussten ihn Rettungskräfte wiederbeleben, nach zwei Stunden Reanimation verstarb der Mann aber im Krankenhaus. Seine Mitfahrerin und der Fahrer des Golf befinden sich im Krankenhaus und außer Lebensgefahr, teilt die Polizei mit.

Die Bundesstraße 85 musste aufgrund der Rettungs-, Bergungs- und Räumungsarbeiten aufgrund auslaufender Flüssigkeiten gesperrt werden.

