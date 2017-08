Goodbye, Sommer! Regengüsse zum Wochenende

Die nächsten Tage erwarten uns Regen, Wolken und ein Temperatursturz - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Sommer verzieht sich und hinterlässt der Region Regenschauer, niedrige Temperaturen und graue Wolken. Der Freitag schockt örtlich sogar mit 14 Grad. Und auch zum Wochenende hin ist nur wenig Besserung in Sicht.

Der Sommer verabschiedet sich fürs Erste. Das heißt: Regenschirme und Gummistiefel ausgepackt! © Arne Dedert/dpa



Der Donnerstag hatte den drastischen Wetterumschwung bereits mit ordentlichen Regengüssen angekündigt. Doch spätestens am Freitag wird klar, dass der Sommer so langsam seine Sachen packt: Die Temperaturen schwanken örtlich nur zwischen 14 und 18 Grad. Außerdem meldet der Wetterochs lang anhaltende Regengüsse, die erst gegen Abend hin wieder etwas nachlassen.

Der Samstag ist laut wetter.de nur ein kleines Trostpflaster für die Region. Zwar ist die Regenwahrscheinlichkeit eher gering, dafür bleibt es trotzdem bewölkt und mit Temperaturen um die 16 Grad relativ frisch. Ein wenig anders sieht es bei wetter.com aus: Der Wetterdienst meldet besonders für den Abend wieder heftige Schauer.

Am Sonntag sieht es für den Wetterochs wieder besonders nach Aprilwetter aus. Zeitweise scheint die Sonne, es bilden sich Quellwolken und örtlich kommt es wieder zu Regenschauern.

Der Blick auf das Wetter in Europa bei wetter.de verrät: Am Wochenende ist Deutschland der Nordpol Europas, niedrigere Temperaturen als bei uns hat es einzig in Skandinavien. Das wird sich auch zu Beginn der nächsten Woche nicht ändern - der Herbst kommt.

