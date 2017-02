Grafenwöhr: Bundeswehr schickt Panzer nach Litauen

Die ersten Bundeswehrsoldaten sind schon seit Januar in dem baltischen Staat - vor 1 Stunde

GRAFENWÖHR - Mehr als 30 Schützen- und Kampfpanzer werden am Dienstag im oberpfälzischen Grafenwöhr in die Bahn verladen, das Ziel der Fahrzeuge ist Litauen. Dort wird das Kriegsgerät im Zuge eines Nato-Einsatzes stationiert.

Die Bundeswehr schickt unter anderem Schützenpanzer vom Typ Marder nach Litauen. (Symbolbild) © Kay Nietfeld/dpa



Die Bundeswehr schickt am Dienstag (13.30 Uhr) vom bayerischen Grafenwöhr aus mehr als 30 Panzer nach Litauen. Die Fahrzeuge gehören zu einem von der Bundeswehr geführten multinationalen Nato-Bataillon, das die Allianz als Reaktion auf die russische Politik in dem osteuropäischen Land stationiert. Die ersten Bundeswehrsoldaten befinden sind schon seit Ende Januar dort. Auch die weitere Ausrüstung der Einheiten ist bereits vor Ort.

Zum Abschluss werden nun 30 Schützenpanzer vom Typ Marder, sechs schwere Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 und drei Bergepanzer per Eisenbahn auf den Weg gebracht. Das von Deutschland geführte Bataillon ist eine von insgesamt vier sogenannten Nato-Battlegroups, die in den baltischen Staaten und Polen stationiert werden. Anfang Januar hatte die US-Armee in Bremerhaven schweres Kriegsgerät entladen und im Zuge des Nato-Manövers ebenfalls ins Baltikum gebracht.

