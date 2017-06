Grafenwöhr-Chapel bei Architektour öffentlich zugänglich

Zutritt sonst nur für Army-Angehörige - Anmeldung bis 12. Juni - vor 1 Stunde

ESCHENBACH - Sie ist sicher einer der ungewöhnlichsten Kirchenneubauten Europas: Die Netzaberg Chapel der US-Army in der Oberpfalz. Interessierte können sie jetzt erstmals besichtigen.

Platz für Angehörige jeder Religion: Hinter dem Altar in der Netzaberg Chapel gibt es auch ein großes Becken für Taufzermonien der Baptisten. © Foto mju-fotografie

Das hell strahlende Gotteshaus mit seinem gut 33 Meter hohen Turm ist weithin sichtbar und trotzdem für die meisten Menschen unerreichbar. Die Netzaberg Chapel am Rande des US-Truppenübungsplatzes Grafenwöhr bei Eschenbach (Kreis Neustadt/Waldnaab) liegt nämlich innerhalb des militärischen Sperrgebietes.

Zutritt haben in der Regel nur Army-Angehörige und deren Familienmitglieder nach einer Kontrolle durch bewaffnete Sicherheitsleute. Der kürzlich fertiggestellte Bau wurde für umgerechnet rund 17 Millionen Euro aus dem US-Miltärhaushalt errichtet.

Ziel war es, einen sakralen Raum zu schaffen, den alle Glaubensrichtungen nutzen können, eine Kirche also ohne fest installierte Symbole einer bestimmten Religion.

