Grau in grau: Bis Ostern bleibt es wolkig und nass

Hoffentlich hat der Osterhase einen Schirm dabei - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Die Woche startet mit Wolken, und auch die kommenden Tage werden wenig heiter. Das heißt allerdings nicht, dass die Sonne gar keine Chance hat. Denn das Wetter kann sich in den nächsten Tagen nicht richtig entscheiden, wohin die Reise gehen soll.

Grau in Grau wird das Wetter in der kommenden Woche. © dpa



April, April, der weiß nicht was er will. Das Ende vom März hat sich das bereits abgeguckt und macht es vor. Die folgenden Tage können sich nicht entscheiden, was sie denn nun wollen: An den Frühling erinnern oder noch einmal trübe Stimmung verbreiten. Laut dem Wetterochs liegt das daran, dass wir im Grenzbereich liegen zwischen arktischen Kaltluftmassen, die nach Skandinavien ziehen und warmer Luft, die nach Südeuropa strömt. Bis Ostern bleibt das Wetter daher wechselhaft.

Also: Man sollte die wenigen Sonnenstrahlen am Dienstag nutzen, denn der Frühling stellt einige ganz nützliche Dinge mit unserem Körper an:

Der Dienstag bringt morgens noch ein wenig Frühlingsgefühle: Der Tag startet sonnig, das Thermometer klettert auf bis zu 10 Grad. Doch dann geht es bergab. Tiefausläufer bringen zum Abend hin Regen, und der bestimmt dann auch den Mittwoch. Drei graue Regenwolken zieren dann das Wettermodell des Wetterdienstes von nordbayern.de.

Der Gründonnerstag wird dann wieder trockener wenn auch nicht viel sonniger, die Temperaturen bleiben knapp unter dem zweistelligen Bereich so die Vorhersage von Wetter.com.