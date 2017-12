Grau ist das neue Weiß: Kein Schnee zum Fest

In der letzten Adventswoche sollte man nicht ohne Regenschirm rausgehen - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Von Schnee keine Spur: Weihnachten wird wie erwartet wieder nur nass anstatt weiß. Erst zu den Feiertagen nächste Woche sehen wir wieder ein wenig Sonne.

Der Regen begleitet uns weiter durch die Woche. © Sebastian Gollnow/dpa



Der Mittwoch startet kalt und nass mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und leichten Nieselregen. Es erwarten uns heute Höchsttemperaturen von 3 Grad.

Laut Wetter.com bleibt es auch den Rest der Woche regnerisch. Je näher wir dem Heiligabend jedoch kommen, desto wärmer wird es. Donnerstag klettern die Temperaturen bereits bis auf 5 Grad. Freitag steigen sie weiter auf 7 Grad an.

Dieses unangenehme April-Wetter hält noch bis Sonntag an und bringt immer wieder leichte Regengüsse mit sich. Am 24. Dezember erwarten uns angenehme 8 Grad in der Spitze, so der Wetterochs. Erst Anfang nächster Woche dürfen wir die Sonne wieder in unseren Gefilden begrüßen.