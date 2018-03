Grau und kalt: Das Schmuddelwetter ist zurück

In der Nacht fällt das Quecksilber auf bis zu minus zehn Grad - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Stark bewölkt, stürmische Böen und Schneeregen - das Wochenende beginnt in Franken und der Oberpfalz durchwachsen. In den Nächten kann es zudem eisig kalt werden. Ab Dienstag gibt es dann aber wieder einen kleinen Lichtblick.

Der Start in den Freitag kommt eher unschön daher: Viele Wolken, in den Morgenstunden muss laut Wetter.com dazu fast durchgehend mit Regen gerechnet werden. Der weitere Verlauf des Tages lässt nicht gerade mehr Wochenendstimmung aufkommen: Dunkle, graue Wolken bleiben den ganzen Tag über standhaft, dazu zwischen fünf und acht Grad.

Allen, die dem Regen trotzen wollen, seien an dieser Stelle unsere Wochenendtipps ans Herz gelegt.

Bilderstrecke zum Thema

Alle Iren dieser Welt begehen am Samstag den St. Patrick's Day. So auch in Nürnberg. Derweil startet auf dem Hauptmarkt der Ostermarkt und Filmfreaks pilgern in die Meistersingerhalle. Das und noch viel mehr passiert an diesem Wochenende in der Region. Hier sind die Tipps für die kommenden Tage.