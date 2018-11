Grau und nass: Christkindlesmarkt wird regnerisch eröffnet

Trübe Aussichten: Auch am Sonntag ist der Regenschirm Pflicht - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Freitag ziehen dunklere Wolken auf und es kann wieder richtig ungemütlich werden. Ziemlich unpassend für die Eröffnung des Christkindlesmarkts. Die gute Nachricht: Am Wochenende wird es zumindest von den Temperaturen her wieder angenehmer.