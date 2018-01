Graue Tristesse: Die Aussichten fürs Wochenende

Erst gegen Sonntag klart es am Himmel wieder ein wenig auf

NÜRNBERG - Eine Woche mit zeitweise recht milden Temperaturen liegt hinter uns - das Wochenende hingegen bleibt die meiste Zeit über recht kalt. Erst der Sonntag macht seinem Namen wieder alle Ehre.

Wie schon beim Rest der Woche bleibt es in den kommenden Tagen überwiegend grau. Besserung ist erst am Sonntag zu erwarten. © dpa



Der Freitag unterscheidet sich nicht allzu sehr von dem, was wir in der recht wechselhaften Woche zu Gesicht bekommen haben. Bis zum Abend hin bleibt es größtenteils bewölkt, zur Mittagszeit regnet es ein wenig. Die Temperaturen pendeln sich auf in etwa 4 Grad ein, erst in der Nacht fällt das Thermometer auf den Gefrierpunkt.

Am Samstag fällt das Wetter identisch aus - immer wieder kann laut wetter.com mit leichten Regenschauern gerechnet werden, dazu bleibt es mit 3 bis 4 Grad recht kalt. Der kühle Westwind macht dieses ohnehin trübselige Hundewetter auch nicht besser.

Der Sonntag bringt dann endlich die langerhoffte Besserung, auch wenn sie dem Wetterochs zufolge nicht allzu lange anhält: Sofern uns Wettergott Petrus keinen Strich durch die Rechnung macht, bleibt es tagsüber meist sonnig, aber auch weiterhin recht kühl bei Temperaturen um die 4 Grad. Auch in der Nacht bleibt es überwiegend klar, der freie Himmel bleibt uns bis Montag erhalten.

