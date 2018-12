Grausiger Fund: Spaziergänger entdecken menschliches Skelett

Kripo Aschaffenburg ermittelt auf Hochtouren - Identität noch unklar - vor 1 Stunde

ASCHAFFENBURG - Zwei Spaziergänger haben am vergangenen Sonntag bei einem Waldspaziergang am Findberg bei Haibach ein menschliches Skelett gefunden. Die Identität der Person sowie die Todesumstände sind noch unklar.

An einer unzulänglichen Stelle im Wald zwischen Haibach und Gailbach fanden die beiden Spaziergänger das Skelett. © Polizeipräsidium Unterfranken



An einer unzulänglichen Stelle im Wald zwischen Haibach und Gailbach fanden die beiden Spaziergänger das Skelett. Foto: Polizeipräsidium Unterfranken



Der 28-jährige Spaziergänger war laut Polizei am vergangenen Sonntag gegen 11.30 Uhr mit einer Begleiterin im Wald zwischen Haibach und Gailbach (Landkreis Aschaffenburg) unterwegs. Abseits des Weges entdeckten die beiden die sterblichen Überreste eines Menschen. Unverzüglich alarmierte der Mann die Polizei. Seitdem laufen die Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg auf Hochtouren. Vor allem die Identität, die Liegedauer und die Todesursache sind wichtige Bausteine der Untersuchung.

Eine Obduktion des Skeletts erfolgte bereits im Laufe der vergangenen Woche, heißt es seitens der Polizei. Die Beamten überprüfen auch mögliche Zusammenhänge mit offenen Vermisstenfällen. Um weitere Hinweise zur Identität und dem möglichen Hintergrund der Geschehnisse am Fundort zu erlangen, wird die Polizei am kommenden Montag den Wald am Findberg durchkämmen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

evo