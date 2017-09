Grippeimpfung in der Schwangerschaft soll Baby schützen

Grippe zieht bei Säuglingen häufig Komplikationen nach sich - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Schon seit Jahren wird Schwangeren eine Grippeschutzimpfung empfohlen. Doch immer noch nehmen nur sehr wenige werdende Mütter die Impfung in Anspruch. Der Pieks kann jedoch nicht nur die Mutter, sondern auch das Baby vor vielen Virenstämmen schützen.

Empfehlenswert: Experten raten zur Grippeimpfung – zum Schutz für Mutter und Kind, auch nach der Geburt. © dpa/ Uli Deck



Schwangere Frauen sollten sich gegen Grippe impfen lassen. Dazu rät der Berufsverband der Frau­enärzte in Deutschland. Auch die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut (STIKO) empfiehlt wer­denden Müttern diese Impfung. Den Frauenärzten zufolge schützt die Schwangere damit nicht nur sich selbst, sondern auch ihr Baby.

"Die Antikörper gehen auf das ungeborene Kind über", erklärt Christian Albring, Präsident des Berufsverban­des der Frauenärzte. So bleibt das Baby auch nach der Geburt vor der Grippe geschützt. Das Immunsystem von Neugebore­nen kann sich noch nicht gegen die Viren wehren. Eine Grippe zieht jedoch bei Säuglingen häufig Kompli­kationen wie eine Lungenentzündung nach sich. Die Babys sind manchmal so schwach, dass sie nicht mehr trin­ken können und künstlich ernährt werden.

"Kei­nerlei schädliche Einflüsse"

Auch Frühgeburten kann eine Grippeschutzimpfung unter Um­ständen verhindern: "Wenn es bereits Probleme wie vorzeitige Wehen gibt, kann eine Influenzainfektion das Fass zum Überlaufen bringen und eine vor­zeitige Geburt auslösen", sagt Alb­ring. "Die Impfung dagegen hat kei­nerlei schädliche Einflüsse auf die Schwangere, das ungeborene Baby oder seine spätere Entwicklung." Theoretisch kann man also die Grippeimpfung gefahrlos zu jeder Zeit in der Schwangerschaft durchfüh­ren.

Praktisch werden aber nur dieje­nigen Frauen gleich zu Beginn geimpft, die zum Beispiel an Asthma leiden, da bei ihnen die Grunderkran­kung durch eine Grippe verschlim­mert werden würde. Allen anderen wird die Grippeimpfung erst ab der 13. Woche emp­fohlen. Damit soll laut Robert-Koch-Institut ver­hindert werden, "dass die im ersten Schwanger­schaftsdrittel häufiger auf­tretenden Spontanaborte fälschlicherweise mit der Impfung in Verbindung gebracht werden und so im Einzelfall für die Betroffenen zu einer beson­deren psychischen Belas­tung werden".

Die Sicherheit der Impf­stoffe wurde nach Anga­ben des Forschungsinsti­tuts sowohl für Schwange­re als auch für Ungebore­ne bestätigt. "Weder war die Anzahl der Frühgebur­ten oder Kaiserschnitte erhöht, noch gab es Unter­schiede im Gesundheitszu­stand der Säuglinge nach der Geburt."