Große Skepsis bei Hochschulplänen

Neumarkter Stadträte warnen - vor 2 Stunden

NEUMARKT - NEUMARKT — Die Wählergemeinschaft Freie Liste Zukunft (Flitz) wird keine Verfassungsklage gegen die Hochschulpläne der Stadt Neumarkt anstreben. Die Aussicht auf Erfolg sei zu gering, erklärten die beiden Flitz-Vertreter im Stadtrat.

Das Bauvorhaben der Stadt – ein Hochschulgebäude für den Studiengang "Management in der Biobranche" der TH Nürnberg am Residenzplatz (wir berichteten) – verzögert sich auch deswegen, weil die Wählergemeinschaft die Verfassungsmäßigkeit dieser kommunalen Kofinanzierung bei der Errichtung einer Hochschule anzweifelt. Zuletzt drohte sie damit, den Klageweg zu bestreiten. "Denn Bau und Betrieb einer Hochschule sind allein Ländersache", betonte Flitz-Stadtrat Dieter Ries.

Die Stadt drückt indessen aufs Tempo: Zehn Tage nachdem der Stadtrat die Planung für den Standort in der Altstadt vergeben hatte, stand gestern Abend im Bausenat schon die "Baufeldfreimachung" auf der Tagesordnung. Denn schon vor dem Start des Studiengangs 2016 an der Außenstelle Neumarkt hatte die Stadt der Ohm-Hochschule ein eigenes Gebäude in Aussicht gestellt, sollte der Studiengang gut angenommen werden. Der Mietvertrag für die Übergangsräume im Haus St. Marien läuft im Jahr 2020 aus.

Flitz bemängelt, dass die bisherigen finanziellen Zusagen des Freistaats zu wenig verbindlich seien, zudem stünden sie immer unter Vorbehalt der Haushaltsbeschlüsse. Fallen die Zuschüsse aus, entstünde der Stadt ein Millionenschaden, so Ries.

Stutzig machen die beiden Flitz-Stadträte auch die Pläne zum künftigen Campus Nürnberg. Wenn die neue Technische Universität an der Brunecker Straße im Jahr 2025 eröffnet wird, drohe eine Abwanderung des Neumarkter Studiengangs nach Nürnberg, so die Befürchtung. Dem hält OB Thomas Thumann die "feste Ansage" von Hochschulpräsident Braun entgegen, am Außenstandort Neumarkt festzuhalten.

nd