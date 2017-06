Bei einem Unfall am Samstag in Unterfranken wurden 13 Menschen verletzt. Ein Traktor ist samt Anhänger in einem Waldstück bei Falkenstein (Lkr. Schweinfurt) umgefallen. Die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot inklusive zwei Hubschraubern an. © NEWS5 / Merzbach