Großeinsatz bei Pottenstein: Feuer in Busunternehmen ausgebrochen

Vier Busse standen in Vollbrand - Über eine Millionen Euro Schaden - vor 20 Minuten

KIRCHENBIRKIG - Am Sonntagabend ist in einem örtlichen Busunternehmen in Kirchenbirkig bei Pottenstein ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, standen bereits vier Reisebusse in Vollbrand. Der Schaden beträgt über eine Million Euro.

Die Einsatzkräfte waren mit mehreren Löschfahrzeugen vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen.



Gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil auf dem Gelände eines Busunternehmens in Kirchenbirkig bei Pottenstein ein Brand ausgebrochen war. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, standen bereits vier große Reisebusse in Vollbrand. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen. Verletzt wurde laut Angaben der Polizei niemand, die Betreiberin des Busunternehmens erlitt jedoch einen Schock. Es entstand ein Sachschaden von über einer Million Euro. Wie es zu dem Feuer kommen konnte ist noch unklar. Der Kriminaldauerdienst Bayreuth hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Dieser Artikel wurde am Sonntag gegen 22.10 Uhr aktualisiert.

