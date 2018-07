Großeinsatz: Feuer brennt Halle in Unterkotzau nieder

Eine Frau wurde bei dem Brand verletzt - Gebäude völlig ausgebrannt - vor 56 Minuten

HOF - Am Sonntagnachmittag arbeitete eine Familie aus dem Hofer Ortsteil auf ihrem Bauernhof, als sich plötzlich eine kleine Menge Stroh entzündete. Schnell griffen die Flammen auf die gesamte Halle über - der Schaden ist immens.

Laut Angaben der oberfränkischen Polizei arbeiteten mehrere Familienmitglieder gegen 15.45 Uhr auf dem Hof im Ortsteil Unterkotzau, dabei entzündete sich aus ungeklärter Ursache eine kleine Menge Stroh. Die Familie versuchte sofort das Feuer selbst zu löschen, doch sie hatten wenig Erfolg, denn die Flammen griffen rasch auf die gesamte Halle über. Bei den Löschversuchen wurde eine Frau leicht verletzt. Wenig später brannte das komplette Gebäude, das rund 200 Quadratmeter groß war. Im Inneren der Halle befanden sich neben Stroh und Heu auch einige landwirtschaftliche Geräte.

Bilderstrecke zum Thema

Am Sonntagnachmittag löste ein Feuer auf einem Bauernhof in Unterkotzau einen großen Einsatz der Feuerwehr aus: Aus ungeklärter Ursache war auf einem Hof ein wenig Stroh in Brand geraten, schließlich brannte eine rund 200 Quadratmeter große Halle komplett nieder. Bei den Löschversuchen verletzte sich eine Frau leicht. Der Schaden liegt bei rund 200.000 Euro.