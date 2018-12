Großeinsatz: Häftling von Beerdigung in Hirschaid geflüchtet

Zahlreiche Kräfte fahnden nach dem Mann - Polizei bittet um Hinweise - vor 1 Stunde

HIRSCHAID - Während einer Beerdigung in Hirschaid im Landkreis Bamberg, konnte ein 44-jähriger Häftling flüchten. Zahlreiche Kräfte der Polizei sind im Einsatz und bitten die Bevölkerung um Hinweise.

Der 44-Jährige war berechtigt, am Montagmittag eine Beerdigung am Hirschaider Friedhof zu besuchen, so die Polizei. Obwohl er durchweg bewacht wurde, fand der Häftling jedoch gegen 13.30 Uhr einen günstigen Moment und flüchtete. Die Bamberger Landpolizei fahndet mit zahlreichen Unterstützungskräften nach dem Mann, der überwiegend wegen Betäubungsmitteldelikten inhaftiert wurde.

Der 44-Jährige soll in etwa 1,88 Meter groß und kräftig gebaut sein. Unter der Kleidung ist der Mann laut Angaben der Polizei gefesselt. Außerdem hat er schwarze Haare, die er zu einem Pferdeschwanz gebunden hat und ist am Körper mehrfach tätowiert. Bekleidet ist der Gesuchte mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Jeans sowie grauen Turnschuhen.

Die Polizeiinspektion Bamberg-Land bittet unter der Telefonnummer 0951/9129-0 oder über Notruf 110 um Hinweise.

