Großeinsatz in Lichtenfels: Betrunkene ließen Pizza verkohlen

Männer schliefen seelenruhig - selbst der Rauchmelder konnte sie nicht wecken - vor 1 Stunde

LICHTENFELS-SEUBELSDORF - Zwei betrunkene junge Männer sorgten am frühen Sonntagmorgen für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Lichtenfels. Die beiden wollten unbedingt noch eine leckere Pizza zubereiten. Allerdings kam das, was kommen musste: Beide fielen in einen tiefen Schlaf.

Nach Angaben der Polizei hatten die beiden beim Feiern viel zu tief ins Glas geschaut. Als das Duo gegen 6 Uhr morgens nach Hause kam, schob man(n) sich noch eine Pizza in den Ofen. Allerdings fielen den beiden Männern beim Warten auf die begehrte Kost die Augen zu.

Als die Feuerwehr eintraf, schliefen beide seelenruhig. Nicht einmal der Rauchmelder, der einen schrillen Alarmton von sich gab, konnte die zwei Trunkenbolde wecken. Schließlich musste der Hausmeister des Mehrfamilienhauses die Tür öffnen, um die Einsatzkräfte ins Innere zu lassen. Ein Sachschaden entstand nicht, die Pizza war allerdings komplett verkohlt.

evo