Großeinsatz in Nürnberg: Konkrete Drohung gegen einen ICE

NÜRNBERG - Rund um den Nürnberger Hauptbahnhof läuft derzeit ein Großeinsatz. Wie die Polizei mitteilt, gab es eine konkrete Bombendrohung gegen einen ICE, der am Montagnachmittag auf dem Weg nach Berlin war. Der Zug wird derzeit komplett geräumt.

Hunderte Fahrgäste warten in der Mittelhalle des Nürnberger Hauptbahnhofes. © Alexander Brock



Gegen 15.30 Uhr ging die Drohung anonym bei der Bundespolizei ein, wie ein Sprecher bestätigte. Der ICE, der auf dem Weg nach Berlin war, wurde sofort gestoppt und hielt gut eine Viertelstunde in der Nähe der S-Bahn-Haltestelle Dürrenhof. Man habe den Zug in den Nürnberger Hauptbahnhof fahren lassen, erklärt ein Polizeisprecher. Dort, auf dem Bahnsteig 7, wird der ICE derzeit geräumt. Alle Fahrgäste werden in die Mittelhalle geleitet und sollten dort genauere Instruktionen bekommen.

Die Polizei durchsucht den Zug an Bahnsteig 7. © Alexander Brock



Wie es weitergeht, ist unklar. Der Zug wird jetzt von speziell geschulten Hunden durchsucht. Vor dem Hauptbahnhof halten sich mehrere Kräfte der Feuerwehr und der Rettungsdienste bereit.

Die Drohung hat massive Auswirkungen auf den Zugverkehr in Franken. Ein Sprecher der Deutschen Bahn erklärte auf nordbayern.de-Nachfrage, man könne noch keine konkrete Auskunft geben. Richtung Osten fahre derzeit nichts. "Wir versuchen umzuleiten, so gut es geht", sagte der Sprecher. Pendler sollen sich über die App oder die Homepage der Deutschen Bahn informieren.

