Großer Knall: Sonntagsgewitter entladen sich über Franken

Schauer in der Region, vor allem in der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der siebte Tag der Woche startet mit Sonne pur, doch Gewitter am späten Abend sind nicht mehr auszuschließen. Aber es gibt keinen Grund zur Traurigkeit, denn ab Dienstag wird es schon wieder sonnig und trocken - und es werden bis zu 29 Grad.

Gewitter sind schon für den Sonntagabend vorhergesagt. © dpa



Der Sonntag startet wie die Tage zuvor mit Sonne satt und Temperaturen mit bis zu 31 Grad. Wer geplant hat den letzten Tag der Woche am See oder im Schwimmbad auszukosten, sollte dies bis zum Nachmittag tun. Hier haben wir Tipps zur Abkühlung bei heißem Wetter:

Denn laut unserem nordbayern.de-.Wetterdienst stehen uns nämlich am späten Abend Regenschauer und vereinzelt Gewitter bevor. Bereits im Tagesverlauf bilden sich Querwolken, die uns kräftige Regengüsse bescheren. Vor allem in der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz prasselt es dem Wetterochs zufolge ordentlich - Sturmböen und Hagel inklusive.

Am Montag erwischt die Region eine Kaltfront, die die Temperaturen wieder sinken lässt. Die Höchstwerte liegen hier zwar bei immerhin noch bei 26 Grad, wie der Wetterdienst von nordbayern.de meldet. Allerdings ist insbesondere in den Abendstunden mit Regenschauern zu rechnen, die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt in etwa 60 Prozent.

Nach einem voraussichtlich niederschlagsreichen Montag macht uns der Wetterochs aber bereits wieder Hoffnung: "Ein neues Hoch bringt in der nächsten Woche von Dienstag bis Donnerstag sonniges und trockenes Wetter. Die Höchsttemperaturen steigen auf 24 bis 29 Grad", schreibt der fränkische Wetterguru.

Die optimistischen Wetteraussichten gaukeln uns vor, weiterhin in Sommerstimmung zu bleiben, obwohl der meteorologische Herbst bereits am 1. September beginnt. Wie wäre es damit, das Beste aus beidem zu vereinen und dem Nürnberger Herbstvolksfest einen kleinen Besuch abzustatten?