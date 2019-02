Großfahndung: Mann aus fränkischer Bezirksklinik geflohen

Eugen Sichwart verschwand aus geschlossener Abteilung in Unterfranken

LOHR AM MAIN - Während einer therapeutischen Maßnahme verschwand er spurlos: Eugen Sichwart ist aus der geschlossenen Abteilung des Bezirkskrankenhauses in Lohr am Main in Unterfranken geflohen. Der 37-Jährige ist dort unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung untergebracht.

Nach diesem Mann fahndet die Polizei in Unterfranken. Foto: Polizei



Am Freitagmittag gegen 10.45 Uhr gelang ihm die Flucht: Der 37-Jährige war in Begleitung eines Pflegers im Außenbereich des Klinikgeländes unterwegs, absolvierte dort eine Arbeitstherapie. Offenbar verlor der Betreuer Eugen Sichwart dann aber aus den Augen. Seitdem fahndet die Polizei intensiv nach dem Mann - mit mehreren Streifen, mehrere Dienststellen sind an der Suche beteiligt. Bislang erfolglos.

Eugen Sichwart ist seit Mitte 2018 in der geschlossenen Abteilung des Bezirkskrankenhauses untergebracht - unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die den Mann gesehen haben könnten. Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 170 Zentimeter groß, schlanke Figur und braune, bis über die Ohren reichende Haare. Er trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine dunkle Hose und eine dunkelblaue Arbeitsjacke.

Zeugen, die eine Person gesehen haben, bei der es sich um Eugen Sichwart handeln könnte, oder die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, werden gebeten, sich über den Notruf 110 zu melden.

