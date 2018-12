Großfahndung nach Messerattacken in Nürnberg: Polizei setzt Soko ein

NÜRNBERG - Ein Mann attackierte in der Nacht auf Freitag auf offener Straße drei Frauen im Nürnberger Stadtteil St. Johannis, verletzte sie lebensgefährlich. Das Motiv bleibt jedoch zunächst völlig unklar. Eine Sonderkommission des Präsidium Mittelfranken hat jetzt die Arbeit aufgenommen.

Die Polizei verstärkt seit Stunden die Polizeipräsenz in St. Johannis.



Der Nürnberger Stadtteil St. Johannis unweit der Kaiserburg ist bekannt für seine Altbauten, für seine blühende Gastronomie - eine beliebte Wohngegend. Mitten in der Nacht wurden auf offener Straße dort jetzt aber drei Frauen Opfer von Messerattacken. Sie sind im Alter von 26, 34 und 56 Jahren, haben scheinbar keinen Bezug zum Täter. Über das Motiv kann die Polizei bislang nur spekulieren, der Unbekannte ist flüchtig. Seit Stunden läuft eine Großfahndung im Norden der Stadt, die Ermittler setzen dabei auch auf Diensthunde und Überwachung aus der Luft mit dem Helikopter. Bislang laufen die Aktionen der Ermittler aber ins Leere.

Jetzt gab die Polizei bei einer Pressekonferenz genauere Details bekannt. "Wir betrachten die Taten als Serie", sagt Thilo Bachmann, Leiter des Kriminalfachdezernates in Nürnberg. Darauf lasse auch die Herangehensweise des flüchtigen Täters schließen. Konkreter wird die Polizei derzeit nicht. Alle Stiche gingen gegen den Oberkörper der Opfer. Eine Verbindung zwischen den Opfern gebe es nicht, sagt Bachmann. Auch das Motiv bleibt weiter völlig unklar. Bachmann spricht von einer "ungewöhnlichen Tat", einer, die trotz der Zunahme an Messerstechereien selten sei.

Alle Opfer seien "arglos und damit auch wehrlos" gewesen, sagt Antje Gabriels-Gorsolke, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. Deshalb stufe man alle drei Angriffe als heimtückisch ein - und gehe von versuchtem Mord aus. Das Tatmittel, womöglich ein Messer, sei bislang nicht gefunden worden.

Die Ermittlungen, davon geht das Präsidium Mittelfranken aus, werden noch Tage dauern. Derzeit werden in St. Johannis Anwohner befragt, eine Sonderkommission mit 40 Beamten wurde eingerichtet. Sowohl rund um den Tatort, als auch in der Nürnberger Innenstadt liefen am Freitagmittag Maßnahmen der Polizei an. "Es geht auch darum, weitere mögliche Taten zu verhindern."

Das erste Opfer wurde gegen 19.20 Uhr niedergestochen. Warum warnte die Polizei spätestens nach der zweiten Tat gegen 22 Uhr die Bevölkerung nicht? "Eine Beziehungstat war in der Anfangsphase nicht ganz auszuschließen", sagt Polizeipräsident Roman Fertinger. Das Präsidium Mittelfranken habe jede Menge Einsätze in eben jener Nacht gehabt. "Wir haben enorme Kräfte eingesetzt", sagt Fertinger - sich dabei aber auch auf den Stadtteil St. Johannis konzentriert.

Der Unbekannte soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sowie zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein und eine normale Statur sowie hellen Teint haben. Über die Bekleidung gibt es ungleiche Angaben: orange Jogginghose, schwarze Jacke, blaues Jackett. Seine Haarfarbe wird als blond bis dunkelblond beschrieben, außerdem hat der Verdächtige einen Drei-Tage-Bart. Zur Tatwaffe gibt es derzeit keine Erkenntnisse. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333 entgegen.

