Gruselig: Wanderreporter wagt sich in Tucher-Familiengruft

SIMMELSDORF - Versteckt und von der Öffentlichkeit verborgen liegt im düsteren Wald bei Simmelsdorf das Mausoleum der Familie Tucher. Noch kein Medienvertreter durfte dort hineinschauen. Unser Wanderreporter schon.

Im Tucher-Mausoleum ruhen ca. 38 Familienmitglieder der Tucher. Foto: Martin Müller



Schon einen Kilometer vor dem Mausoleum merkt man, dass dies ein ganz besonderer Wald ist. Eine so düstere wie feierliche Stimmung liegt über dem Forst. Direkt am Weg erscheint das Grab eines unbekannten russischen Soldaten.

Kurz darauf taucht ein ungleich größeres Grabmal auf: Das 1886 nach Plänen von August Ottmar Essenwein errichtete Tucher-Mausoleum. Hier werden die Mitglieder der traditionsreichen Patrizierfamilie beerdigt, die man zwar gemeinhin oft als Nürnberger Familie ansieht, die ihren Stammsitz aber in Simmelsdorf hat.

Bernhard von Tucher öffnet mir das Vorhängeschloss am äußeren Tor und auch die schwere Tür zum Mausoleum selbst. Wo die Familienmitglieder bestattet werden möchten, können sie selbst aussuchen. Derzeit sind etwa 20 im Außenbereich des Mausoleums begraben, 18 befinden sich in der Gruft unter dem Mausoleum.

Nur in der Gruft selbst soll ich keine Aufnahmen machen - mehr als verständlich. Als bisher letztes Familienmitglied wurde im Außenbereich im vergangenen Frühjahr der Familienbevollmächtigte Paul von Tucher begraben, der in Erlangen gelebt hatte. In einem Video unter www.nordbayern.de/wanderreporter gibt es weitere Einblicke in das Mausoleum.

