Den Anfang macht ein etwas zu wörtlich genommener Anglizismus: Die Bestell- und Abholschalter an Fast-Food-Restaurants heißen in den USA eigentlich "Drive-Thru", in Deutschland hat sich der leichter auszusprechende Begriff "Drive-In" etabliert. So einen hat inzwischen auch eine große Bäckerei in der Nürnberger Ostendstraße - und im Februar 2018 endete ein Brezenkauf mit einem Unfall. Ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer rutschte auf dem Parkplatz von der Bremse und kam dabei aufs Gaspedal. Wenige Sekunden später krachte es auch schon: Der SUV nahm unterwegs noch zwei Autos mit und beendete die Irrfahrt im Verkaufsfenster der Bäckerei. Ernsthaft verletzt wurde glücklicherweise niemand - und auch die Bäckerei nimmt den Vorfall inzwischen mit Humor. © NEWS5 / Grundmann