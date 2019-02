14,1 Prozent Gunzenhäuser unterstützen das Volksbegehren

Bayernweit fehlen aber noch 50 000 Unterschriften - Endspurt bis Mittwoch - 11.02.2019 16:06 Uhr

GUNZENHAUSEN - Die Beteiligung war gewaltig, sagen die Initiatoren - bislang. Doch noch fehlen beim Volksbegehren "Artenvielfalt - Rettet die Bienen" noch 50.000 Stimmen bis zum nötigen Quorum. Erst dann muss sich der bayerische Landtag mit dem Antrag auseinandersetzen.

In München gingen in den vergangenen Tagen gleich mehrfach Menschen auf die Straße, um bunt für das Volksbegehren zu werben. © Sven Hoppe/dpa



In München gingen in den vergangenen Tagen gleich mehrfach Menschen auf die Straße, um bunt für das Volksbegehren zu werben. Foto: Sven Hoppe/dpa



Bereits zwei Tage vor der Unterschriftenfrist steuert das Volksbegehren zur Artenvielfalt in Bayern auf die Ziellinie zu. Bis zum Sonntagabend, das erklärten die Initiatoren am Montag auf einer Pressekonferenz in München, haben 900.000 Menschen unterschrieben - rund 50.000 Stimmen fehlen also noch, um das nötige Quorum von 10 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung in Bayern zu erreichen.

In Gunzenhausen haben sich bereits 14,1 Prozent der Einwohner in die im Rathaus ausliegenden Listen eingetragen. Wer das Volksbegehren "Rettet die Bienen" noch unterstützen will, hat dazu auch in der Altmühlstadt am Dienstag und Mittwoch noch Gelegenheit.

Die fränkischen Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen knackten bereits frühzeitig eben jene 10-Prozent-Marke. "Wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir heute Abend den Sack zumachen werden", sagt Agnes Becker, Beauftragte des Volksbegehrens und Stellvertretende Vorsitzende der ÖDP Bayern. Die Verantwortlichen hoffen darauf, deutlich mehr Unterschriften als nötig zu sammeln.

Bauernverband äußert Kritik

In den letzten Tagen kam es immer wieder zu langen Schlangen vor den Rathäusern. Die Initiatoren werden aber auch mit der ablehnenden Argumentation des Bauernverbandes konfrontiert, das Volksbegehren richte sich einseitig gegen die Bauern.

tl