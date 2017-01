30 Jahre Blasmusik in Unterwurmbach und Umgebung

Die „Wormer Musikanten“ feiern runden Geburtstag - vor 1 Stunde

UNTERWURMBACH - Die „Wormer Musikanten“ feiern heuer ein besonderes Jubiläum: Vor 30 Jahren schlossen sich sieben Unterwurmbacher Musiker zusammen und gründeten unter der Leitung von Hans Mark die Kapelle. Zum Auftakt des Jubiläumsjahrs ist ein Konzert in der Gunzenhäuser Stadtkirche geplant.

Seit 30 Jahren sorgen die „Wormer Musikanten“ bei zahlreichen Veranstaltungen für den guten Ton. © Bild: Fotoatelier Braun



Seit 30 Jahren sorgen die „Wormer Musikanten“ bei zahlreichen Veranstaltungen für den guten Ton. Foto: Bild: Fotoatelier Braun



„Wormer Musikanten? Wo liegt eigentlich Worm? Seid ihr aus Worms?“ — Diese Fragen hören die Musikanten des Öfteren bei Auftritten außerhalb des Fränkischen Seenlands, sind aber immer gerne bereit und stolz, den Ursprung des Namens zu erklären. „Worma“ werden im Volksmund die Gunzenhäuser Stadtteile Unterwurmbach und Oberwurmbach genannt. Und die „Wormer“ sind deren Einwohner.

Der Name „Wormer Musikanten“ wurde nicht ohne Grund von den Gründungsmitgliedern ausgewählt. Er zeigt die starke Verbundenheit zur Heimat und der fränkischen Kultur. Nach der Gründung 1987 spielte die Musikgruppe fränkische Volksmusik und musizierte bei Tanzabenden und Tanzveranstaltungen im mittelfränkischen Raum. Des Weiteren entstanden die CDs „So klingt‘s bei uns“ sowie „Volksmusik aus Franken 2“.

Als 2001 der Unterwurmbacher Joachim Seifert die Leitung der Kapelle übernahm, änderte sich das musikalische Repertoire von der reinen fränkischen Volksmusik zur böhmisch-mährischen Blasmusik. Inzwischen hat sich die auf 15 Stammmusiker angewachsene Musikkapelle nicht nur vergrößert, sondern auch mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren deutlich verjüngt.

Ganz nach dem Motto „Wir Musikanten, vereint durch Spiel und Gesang, sind befreundet ein Leben lang. Uns Musikanten ist Harmonie pur im Blut. Musik, die tut uns recht gut“, wie der Liedtext der Polka „Wir Musikanten“ lautet, bringen die „Wormer Musikanten“ ihre Musik durch ihre Kameradschaft zwischen Jung und Alt, der puren Freude und Leidenschaft an der Blasmusik und ihrem Engagement einem breit gefächertem Hörerkreis näher. Die böhmische Besetzung, welche typischerweise aus Flügel- und Tenorhörnern, Klarinetten, Bariton, Trompete, Tuba und Schlagzeug besteht, ist durch ihre gewohnt gefühlvollen und dynamischen Interpretationen der böhmisch-mährischen Blasmusik im gesamten Landkreis und auch weit über dessen Grenzen hinaus bekannt. So stehen die „Wormer Musikanten“ regelmäßig in engem Austausch mit verschiedenen böhmischen Besetzungen aus Südtirol und haben dort schon einige Auftritte und Austauschkonzerte bestritten. Ebenso hatte die Musikkapelle durch ihre jährlichen Städtereisen die Möglichkeit, Auftritte in ganz Deutschland und Europa zu absolvieren und den Zuhörern ihre Interpretation der böhmisch-mährischen Blasmusik aus dem Fränkischen Seenland näherzubringen.

Neben den jährlich festen Programmpunkten wie Lichtmess, Konzert im Falkengarten, Gäste- und Kirchweihkonzert in Unterwurmbach bereichern die Musikanten viele Festlichkeiten und kulturelle Festakte in ganz Bayern. Ein Höhepunkt für die Musiker und für alle Musikfreunde ist das im Zweijahresrhythmus stattfindende böhmisch-mährische Musikantentreffen. Dieses Musikantentreffen findet auch im Jubiläumsjahr, und zwar am 22. September in der Zionshalle in Gunzenhausen, statt und wird schon von vielen Musikfreunden mit Spannung erwartet.

Eingeleitet wird das Jubiläumsjahr mit einem Konzert am Sonntag, 19. März um 19.30 Uhr in der Stadthalle Gunzenhausen. Der Eintritt ist frei. Unterstützen kann man die Jubiläumskapelle aber nicht nur mit einem Konzertbesuch, sondern auch durch eine passive Mitgliedschaft im Verein „Wormer Musikanten“.

Weitere Informationen im Internet: www.wormermusikanten.de und per E-Mail an die Adresse info@wormer-musikanten.de

ab

Mail an die Redaktion