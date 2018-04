55 Jahre Partnerschaft mit Frankenmuth: Grund zum Feiern

Städteverbindung zwischen Gunzenhausen und Frankenmuth begeht Jubiläum - vor 46 Minuten

GUNZENHAUSEN - Bei der gut besuchten Jahresversammlung des Freundeskreises Frankenmuth – Gunzenhausen blickte Vorsitzende Renate Herrmann auf zahlreiche Ereignisse zurück. Ein Höhepunkt war dabei das 55-jährige Partnerschaftsjubiläum, das in beiden Städten gebührend gefeiert wurde.

Gunzenhäuser Schüler beim Empfang im Frankenmuther Rathaus: City Manager Bridget Smith, 2. Bürgermeister Carl Schoenow, Bürgermeister Gary Rupprecht, Daniel Haubenstricker (vorn v. li.), Deutschlehrerin Jennifer Fruendt, Annika Dänzer, Melissa Dänzer, Angelina Hampl, Verena Hermann, Sebastian Meyer und Fabian Springer (hi. v. li.). © Foto: Scott Wenzel



Zum Bürgerfest reiste eine 62-köpfige Gruppe mit Bürgermeister Gary Rupprecht an der Spitze aus den USA an und nahm am Festakt im Seezentrum Schlungenhof teil. Bürgermeister Karl-Heinz Fitz führte die 32-köpfige Gunzenhäuser Gruppe an, die nach der Kirchweih im September in die Staaten flog. Höhepunkt des dreitägigen Aufenthalts in der Partnerstadt war das Festbankett mit Jubiläumsfeier in der "Bavarian Inn Lodge". In allen Beiträgen kam dabei die enge und herzliche Verbindung zwischen den Partnerstädten und ihren Bürgern zum Ausdruck.

Gern gesehene Gäste bei der Gunzenhäuser Kirchweih waren Mark Schutte und Greg Rummel sowie Rita und Ron Sohn, ebenso im Lauf des Jahres Beth Bernthal-Reindel mit ihrem Mann Jim sowie Spencer Bell, Mary Bierlein und ihre Töchter an.

Längere Zeit verweilten die Schüler Erich Laux und William Schoenow in der Altmühlstadt. Sie besuchten das Simon-Marius-Gymnasium und fühlten sich bei ihren Gastfamilien Springer (Frickenfelden) und Herrmann (Laubenzedel) wie zu Hause.

Hilfe im Bauhof und bei der Feuerwehr

Zum Kulturaustausch nach Frankenmuth zog es Simon Hartmann und Sonja Metzger. Während sich die angehende Erzieherin Sonja Metzger im Kindergarten der St.-Lorenz-Gemeinde umsah, machte sich der Landschaftsgärtner Simon Hartmann im Bauhof der Stadt Frankenmuth nützlich. Er pflegte auch enge Kontakte zur örtlichen Feuerwehr.

Bei ihren weiteren Ausführungen wies die Vorsitzende noch auf die Thanksgiving-Feier im Reiterhof "Altmühlsee" sowie mehrere Stammtische im Winterhalbjahr hin. Erfreut vermeldete Renate Herrmann einen erneuten Mitgliederzuwachs.

Nach Abwicklung der üblichen Regularien richtete Renate Herrmann den Blick nach vorn. So hat sich soeben eine sechsköpfige Schülergruppe nach Frankenmuth aufgemacht, die in der Partnerstadt die Osterferien verbringen wird. Am Sonntag, 17. Juni, kommen 19 Schülerinnen und Schüler der Frankenmuth High School mit ihrer Deutschlehrerin Jennifer Fruendt und Lydia Weiss für drei Tage nach Gunzenhausen. Hier werden noch Gastfamilien gesucht, die gerne Kontakt zu Frankenmuther Jugendlichen aufnehmen möchten.

Kontakt aufgenommen

Zum Kulturaustausch reisen Ida Herold und Sarah Fuhrmann aus Gunzenhausen im August in die amerikanische Partnerstadt. Die beiden haben schon Kontakt zu Mark Schutte aufgenommen, der sie in Frankenmuth betreuen wird.

Kurt Veitengruber, dessen Vater Jim aus Frankenmuth stammt, wandelte auf einer Europareise im Frühjahr auf den Spuren seiner Vorfahren in der Region. John Kaczynski, Ehemann von Martha Zehnder-Kaczynski, kommt am Donnerstag, 5. April, nach Ansbach und Gunzenhausen, um Kontakte zu mehreren Schulen herzustellen. Er ist Professor an der Saginaw State University.

"Greta van Fleet" in Gunzenhausen

Zur Kirchweih planen die Frankenmuther Schuhplattler eine Reise nach Gunzenhausen und Oberbayern. Im Juni will Willi Rutz zum wiederholten Mal nach Frankenmuth reisen, das gewissermaßen eine zweite Heimat für ihn geworden ist.

Am Ende äußerte Emma Schwarz den Wunsch, die inzwischen sehr erfolgreiche Rockband "Greta van Fleet" aus Frankenmuth einmal zu einem Konzert in die Partnerstadt Gunzenhausen zu holen. Friedrich Kolb schließlich zeigte noch seinen Film von den Feiern zum 55-jährigen Partnerschaftsjubiläum in Gunzenhausen und Frankenmuth.

