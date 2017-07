Die Premiere ist gelungen: Erstmals charterten die Abiturienten des Simon-Marius-Gymnasiums Gunzenhausen - bedingt durch den Umbau der Stadthalle - die MS Brombachsee und verwandelten den Trimaran einen Abend lang in einen Ballsaal. Das Orga-Team, bestehend aus Schülern, Eltern und Elternbeiräten, hatte sich mächtig ins Zeug gelegt, um den insgesamt über 400 jungen Menschen und ihren Begleitern einen unvergesslichen Abschluss der Schulzeit zu bieten. Für beste Unterhaltung sorgten nicht nur DJ Michael Weger aus Haundorf, sondern auch die Abiturienten selbst, die ihre Lehrer bei einem Quiz vor unlösbare Aufgabe stellten.Erinnerungen an die Abi-Fahrten in die Toskana, nach Berlin, Canderbury und Budapest wurden bei der Dia-Show lebendig, die über eine große Leinwand gebannt verfolgt wurde. © Kurt Schubert