Einen perfekten Tag erwischten die Organisatoren des Altmühlsee-Festivals. Ein lauer Sommerabend und sieben Bands lockten die Besucher in Scharen an.

Klamotten, Hüte, Dekoartikel und viel Aktivität gab es im Seezentrum Gunzenhausen-Schlungenhof. Dort ging direkt am Ufer der Bartholomäusmarkt über die Bühne. Bei perfektem Bummelwetter genau das richtige für Einheimische und Urlauber.

Das Kapellfest zieht Besucher aus nah und fern an. Auch heuer wurde rund um die Ruine oberhalb Hechlingens am See kräftig gefeiert.