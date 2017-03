"Achtsamkeits"-Projekt der Diakonie in Gunzenhausen

Jedes dritte Kind wird in seiner Schullaufbahn einmal Opfer von Mobbing - vor 16 Minuten

GUNZENHAUSEN - Jedes dritte Kind wird in seiner Schullaufbahn Opfer von Mobbing. Damit befasste sich nun ein Projekt des Diakonischen Werks in Gunzenhausen unter dem Titel "Achtsamkeit". Zahlreiche Fachkräfte aus dem Bereich der Jugendarbeit des gesamten Landkreises beteiligten sich daran.

Sozialpädagogin Katharina Meister mit drei Teilnehmern an dem „Achtung“-Projekt in Gunzenhausen. © Diakonie



Sozialpädagogin Katharina Meister mit drei Teilnehmern an dem „Achtung“-Projekt in Gunzenhausen. Foto: Diakonie



Die Opfer leiden unter regelmäßig auftretenden Beschwerden wie Kopf-, Rücken-, Bauchschmerzen oder Schlafstörungen. Bei manchen kommt es zu massiven Schulängsten, sie ziehen sich zurück, fühlen sich wertlos und haben Suizidgedanken. Dabei spielt die Art der Schule keine Rolle: Ob Sonderpädagogisches Förderzentrum, Mittel-, Wirtschafts-, Realschule oder Gymnasium, mit Mobbing werden die Schüler überall in ähnlicher Intensität konfrontiert.

In den letzten Jahren haben sich durch das Internet insbesondere die Formen des Mobbings erweitert. Streetworkerin Katharina Meister vom Diakonischen Werk Weißenburg-Gunzenhausen holte die Ausstellung "Achtung in der Schule" in die Räume der gemeinsamen Anlaufstelle von Streetwork Gunzenhausen/Muhr am See und dem Jugendmigrationsdienst, um gemeinsam mit zahlreichen Kollegen aus der Jugendarbeit mit Jungen und Mädchen über das Thema ins Gespräch zu kommen.

"Gegenseitige Achtung ist die Voraussetzung für ein gutes Miteinander", betonte die erfahrene Sozialpädagogin. Achtung bedeutet dabei, darauf zu achten, was passiert. Kindern und Jugendlichen müsse nahegebracht werden, dass sie auf Mobbing nicht mit Wegschauen und Nichtbeachten reagieren. "Ignorieren unterstützt vielfach die Gewalt, die Opfer werden alleingelassen."

Die Teilnehmer von Mädchenrealschule Hensoltshöhe, Stephani-Mittelschule, Mittelschule Gräfensteinberg, Altmühlfranken-Schule, Wirtschaftsschule und Jugendwerkstatt Langenaltheim besichtigten zunächst die Ausstellung. Anschließend wurden die Schüler der siebten bis neunten Jahrgangsstufe mit einem Gewalt-Barometer auf das Thema eingestimmt. In diesem Kontext lernten die jungen Menschen auch, seelische und körperliche Gewaltformen zu unterscheiden.

Verbale Gewalt

Um intensiver am Thema zu arbeiten, wurden die Klassen anschließend in Kleingruppen eingeteilt, die jeweils eine Fachkraft anleitete. Die Schüler sammeltenzunächst sämtliche Verben, die ihnen zum Thema Gewalt einfielen und ordneten sie verschiedenen Kategorien zu. Dabei kam immer wieder der Begriff "Mobbing" ins Spiel. Mobbing heißt, dass eine Person von einer oder mehreren Personen systematisch, oft und über längere Zeit mit dem Ziel, bewusst geschädigt zu werden, direkt oder indirekt angegriffen wird, machte Katharina Meister deutlich.

Täter, Opfer und Zuschauer, das sind die drei Rollen, die an jedem Mobbing beteiligt sind. Insbesondere wurde in den Arbeitsgruppen auf die neue Form des Cybermobbings ausführlich eingegangen: Telefonterror, Abbildungen, Beleidigungen ins Internet stellen und verletzende Sprachnachrichten über Messenger-Dienste wie WhatsApp offenbaren neue Dimensionen des Schikanierens.

Die Schüler spielten nun noch Situationen von Mobbing in der Schule nach. Es galt zu ergründen, welche besondere Bedeutung den Zuschauern zukommt, schließlich hängt der Verlauf des Schikanierens stark von ihrem Verhalten ab. "Auf welche Seite stelle ich mich? Unterstütze ich das Opfer? Obwohl gerade das so schwer ist, wie kann mir das gelingen?" Solche Fragen beschäftigten die Schüler.

Die Jungen und Mädchen kamen schließlich nochmals zurück in die Großgruppe und besprachen dort, wo man Hilfe bekommen kann, wenn man selbst betroffen ist, und wie man anderen helfen kann, die sich in der Situation von Gewalt befinden.

Mit dem Präventionsprojekts wurden laut der Initiatorin Katharina Meister über 500 Schüler erreicht.

AB

Mail an die Redaktion