Adventszeit in Altmühlfranken erlebt

GUNZENHAUSEN - Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad zu Weihnachten? Davon können wir hier nur träumen, ist bei uns das Weihnachtsfest doch ganz eng mit Schnee und Frost, mit kalten und sehr kurzen Tagen verbunden. Ganz anders schaut es jedoch in Bolivien aus, wo der Dezember mitten in den Sommer fällt. Wie dort das Christfest gefeiert wird, welche Bräuche und Traditionen es im Vergleich zu Deutschland gibt, erzählen für uns Elisabeth Elsner und José Justiniano. Die beiden 14-Jährigen waren sieben Wochen als Gastschüler im Landkreis und erlebten hier die Adventszeit.

Besuch auf dem Gunzenhäuser Weihnachtsmarkt mit himmlischer Note: Christkind und Nikolaus waren sofort für ein Erinnerungsfoto zu haben. Foto: Tina Ellinger



"Wir brauchen andere Schuhe!" Das war der erste Gedanke, den ich beim Blick auf die Garderobe meines Gastkinds hatte: Mit ihren Ballerinas und Stoffturnschuhen wird sie hier nicht allzu weit kommen. Und so führte uns einer der ersten Wege ins nächste Schuhgeschäft, um Elisabeth, die die nächsten sieben Wochen zu unserer Familie gehören wird, winterfest auszustaffieren.

Richtig kalt, so mit Temperaturen unter null, wird es in ihrer Heimat Santa Cruz in Bolivien auch im Winter nicht. Da sinkt das Thermometer vielleicht mal auf zehn Grad, gefütterte Stiefel braucht man da eher selten. Doch hier bei uns im winterlichen Gunzenhausen hatte sich schon der erste Frost angekündigt. Schließlich steht der Advent vor der Tür, und da gehört ein Bummel über einen Weihnachtsmarkt einfach dazu — mit passendem Schuhwerk, versteht sich.

So eine "kleine Stadt aus Holz und Tuch" kennen Elisabeth und José, der bei der Familie Preiß in Hohentrüdingen wohnte, von zu Hause nicht, doch die heimelige Atmosphäre, die schöne Dekoration und nicht zuletzt die Leckereien waren ganz nach dem Geschmack der beiden Teenager. Auch Weihnachtskonzerte stehen in Bolivien nicht auf dem Programm, aber die Posaunenklänge in der Stadtkirche fand Elisabeth dann doch sehr stimmungsvoll.

Kein Adventskalender

Rutschpartie auf der Eisbahn: Zunächst noch etwas vorsichtig, dann aber immer mutiger drehte Elisabeth ihre Runden. Foto: Tina Ellinger



Weit weniger als bei uns wird in Bolivien offensichtlich die Adventszeit begangen. So gibt es einen Adventskranz nur in der Kirche und nicht wie hier üblich in jedem Wohnzimmer. Auch den Brauch eines Adventskalenders kennen die beiden nicht — das tägliche Stückchen Schokolade schmeckte natürlich trotzdem. Genauso wie der Inhalt des Nussmärtelsäckchens, auch wenn dieser Geschenkebringer außerhalb Frankens völlig unbekannt ist. Vom Nikolaus haben sie dagegen schon gehört, schließlich gehören sie wie die meisten Bolivianer der katholischen Kirche an, aber gute Gaben bringt ausschließlich "Papa Noël", der Weihnachtsmann, und legt sie unter den Weihnachtsbaum. Der ist in aller Regel aus Plastik. Tannen und Fichten sucht man in Südamerika vergebens. Spannung wird dort offenbar ganz groß geschrieben: So dürfen die Päckchen erst um Mitternacht ausgepackt werden, eine Ausnahme wird nur für kleine Kinder gemacht.

Zu dieser späten Stunde wird übrigens auch erst gegessen. "Davor gibt es nur Häppchen und Schnaps", erinnert sich Josés Gastmutter Phoebe Preiß lachend an ihren zehnmonatigen Aufenthalt in Ecuador. "Deshalb habe ich damals Mitternacht auch nicht erlebt", schmunzelt die 37-Jährige. Seit knapp vier Jahren lebt sie mit ihrer Familie in Hohentrüdingen, wo sie eine Entspannungslounge betreibt, in der sie Frauen mittels Entspannungstechniken hilft, den Alltag zwischen Beruf und Familie stressfrei zu meistern (www.ausgeglichenleben. de).

Chance für junge Leute

Aus ihrer Zeit in Südamerika stammen auch ihre guten Spanischkenntnisse, die sie kurz vor Josés Ankunft noch mal auf Vordermann gebracht hat. Ihre eigenen Erfahrungen in den Gastfamilien in Ecuador waren es, die sie dazu bewogen haben, jetzt selbst ein Gastkind aufzunehmen und sich auf eine entsprechende Zeitungsmeldung beim Verein "Amigos de la cultura" zu melden. "Ohne Gastfamilien gibt es keinen solchen Austausch mehr", erklärt sie. Anders aber hätten junge Leute nicht die Chance, solche Erfahrungen zu machen. "Im Hotel lernt man die Mentalität und die Kultur eines Landes nicht kennen", ist sie überzeugt. "Außerdem hatte ich ganz viel Lust, mein Spanisch wieder aufzubessern."

Dazu hatte sie jetzt sieben Wochen Gelegenheit, und ihr Wissen "war eine große Hilfe", meint ihr Mann Daniel. "So konnte man gut miteinander kommunizieren." Doch eigentlich sollen die Jugendlichen, die in Santa Cruz eine deutsche Schule besuchen, ihre Deutschkenntnisse in der Praxis anwenden, und so lassen wir uns noch etwas mehr über die Weihnachtsfeiertage in ihrer Heimat erzählen. Wobei die Mehrzahl in Bolivien gar nicht zutrifft. Der 26. Dezember ist schon kein Feiertag mehr, die Geschäfte haben geöffnet. "Es ist ein normaler Arbeitstag", meint Elisabeth und greift noch mal in die Plätzchendose.

Fürs Plätzchenbacken war sie sofort zu haben, ausdauernd stach sie die verschiedensten Formen aus, klebte sie dann mit Marmelade zusammen oder verzierte sie mit Schokolade. Da durfte auch ihre Lieblingssorte nicht fehlen – Zitronenplätzchen. Das Rezept dafür wurde flugs per WhatsApp angefordert und ins Deutsche übersetzt. Das leckere Gebäck gibt es übrigens bei ihr zu Hause nicht nur an Weihnachten, sondern das ganze Jahr über: "Es gibt kein Essen, das es nur an Weihnachten gibt", sind sich Elisabeth und José sicher.

"Einmal in den Schnee"

Überraschungsgeschenke unter Freunden schon, zumindest die 14- Jährige "wichtelt" mit ihren Freundinnen, genauso wie die Schüler der achten Klasse des Simon-Marius-Gymnasiums, die sie während ihres Aufenthalts bei uns besuchte. Dort durfte auch sie den Namen eines Mitschülers auslosen, um ihm dann – anonym — eine Kleinigkeit zuzustecken.

José Justiniano mit seiner Gastfamilie Phoebe, Daniel und Ronja Preiß aus Hohentrüdingen. Foto: Tina Ellinger



Sich zu Weihnachten für Schwächere zu engagieren, das hat auch bei ihr daheim Tradition. Und so stattet sie zum Christfest mit ihrer kirchlichen Jugendgruppe einem Kinderheim einen Besuch ab und erfreut die Jungen und Mädchen mit Geschenken. Das allerdings musste heuer ohne sie stattfinden, Tausende Kilometer weit entfernt freute sie sich über etwas, das bei uns zur romantischen Weihnachtsvorstellung dazugehört, für sie jedoch absoluten Seltenheitswert hat: "Einmal in den Schnee" lautete denn auch einer ihrer Wünsche für die Wochen in Deutschland. Und tatsächlich: Es schneite so dicke Flocken, dass es für eine Schlittenpartie in Hohentrüdingen reichte. Außerdem hatten die beiden – dick eingepackt – jede Menge Spaß auf der Eisbahn in Gunzenhausen, was für sie dank einer Eishalle in Santa Cruz jedoch nicht völliges Neuland war.

Neuland betraten dagegen die Gastfamilien mit ihrem Entschluss, sieben Wochen ein zusätzliches Kind bei sich aufzunehmen. "Da macht man sich vorher schon Gedanken, was das für einen Einfluss auf den Alltag hat, wie und ob das funktionieren kann", erklärt Daniel Preiß, der sich genau über das Herkunftsland, über die Geschichte und die politische Situation informiert hat. Spätestens nach dem Besuch von Franz-Josef Michel und seiner Frau Maria, die für den Verein "Amigos de la cultura" den Austausch organisieren, waren jedoch sämtliche Bedenken zerstreut. Das Abenteuer "Gastkind" konnte beginnen, zumal auch die siebenjährige Tochter Ronja sofort von der Idee begeistert war: "Dann habe ich auch einen großen Bruder."

Schwierige Jahreszeit

Eifrig wurden Pläne geschmiedet, was man mit dem Jugendlichen alles unternehmen, was man ihm zeigen möchte. Aber bei weitem konnte nicht alles in die Tat umgesetzt werden. "Die jungen Leute haben ja auch so ihre eigenen Pläne", berichtet Daniel Preiß mit einem verständnisvollen Lächeln von den gemeinsamen Ausflügen der beiden Jugendlichen, die auf eigene Faust nach Stuttgart und München fuhren. Etwas mehr Miteinander hätte sie sich schon gewünscht, gibt Phoebe Preiß zu, verweist jedoch gleich auf das Alter der Gastkinder, die eben mitten in der Pubertät stecken. Auch die Jahreszeit – die dunklen, kurzen Tage – sei für die Südamerikaner nicht ganz einfach zu verkraften. "An manchen Tagen kommt ja gar keine Sonne raus, das ist man in Bolivien nicht gewöhnt. Da kann man schon depressiv werden."

Vielleicht, überlegen sie und ihr Mann in ihrer gemütlichen Küche, wäre auch ein längerer Aufenthalt besser, damit sich das Gastkind stärker in der Schule und in der Familie integrieren kann. "Nach sechs Wochen können wir jetzt gut miteinander", so die Erfahrung von Phoebe Preiß.

Doch schon ein paar Tage später war die Zeit der Abreise gekommen. José tauschte Schnee und Kälte zunächst mit dem Sommer in Bolivien, um gleich wieder Richtung Miami aufzubrechen, wo er mit seiner Familie Weihnachten feiert. Elisabeth dagegen bleibt noch bis Silvester in Deutschland und besucht mit ihren Eltern und ihren beiden Schwestern die deutsche Verwandtschaft. Da kann sie sicher das eine oder andere Mal ihre warmen Stiefel aus Gunzenhausen noch gut gebrauchen. In diesem Sinne – wie man auf Spanisch sagt: Feliz Navidad und hasta luego (Frohe Weihnachten und bis bald).

