Alles ist bereit für das große Fischerfest

Zwei Tage mit vielen Attraktionen am See — Motorsägenkünstler und Zelt-Gottesdienst - 09.10.2018 18:10 Uhr

GUNZENHAUSEN - Das Fischerfest am Walder Ufer des Altmühlsees geht in die nächste Runde: Am Wochenende 13./14. Oktober steht der heimische Fisch in den unterschiedlichsten Facetten wieder im Mittelpunkt des Geschehens.

Freuen sich auf die Neuauflage des Fischerfests am Altmühlsee: Bürgermeister Karl-Heinz Fitz (links) sowie Lisa Hartbrich und Wolfgang Eckerlein von der Tourist-Information. © Tina Ellinger



Was an den beiden Tagen genau geplant ist, darüber informierten nun die städtische Pressesprecherin Ingeborg Herrmann, Bürgermeister Karl-Heinz Fitz, Wolfgang Eckerlein als Chef der Tourist-Information und seine Mitarbeiterin Lisa Hartbrich. "Das Fest wächst stetig", freut sich dabei der Rathauschef. Zudem sei es sowohl gelungen, das Thema Fisch in den Vordergrund zu stellen, als auch die Saison in den Herbst hinein zu verlängern. "Manche Gäste kommen nur wegen des Fischerfests", weiß Wolfgang Eckerlein aus Erfahrung. Seiner Erfahrung nach sei das Fischerfest das "letzte sonnige Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt und eine gute Gelegenheit, noch einmal rauszugehen und sich zu treffen. Das sind immer tolle Momente am See", schwärmt er.

Deshalb ist auch die freie Sicht auf den Altmühlsee Gesetz, da sind sich die Akteure allesamt einig. Und dafür ist auch heuer gesorgt, obwohl die Zahl der Aussteller von 20 im letzten Jahr auf heuer 24 angestiegen ist, wie Lisa Hartbrich informiert. Es ist ein buntes Programm, das auf Jung und Alt wartet. Für Abwechslung und Kurzweil sorgen unter anderem die Fürnheimer Puppenbühne, die AWO Cronheim, das "Ideenreich" von Bettina Meyer und der Fischereiverband Mittelfranken, der verschiedene Mitmachstationen aufbauen wird.

Als Höhepunkte kündigt Eckerlein zwei Motorsägenkünstler an: Am Samstag fertigt Peter Schmidt aus Petersaurach einen Seeadler mit Fisch in den Fängen aus einem Stamm und am Sonntag können die Gäste Franz Rossmeisl aus Steinach dabei zusehen, wie er einen Fisch im Relief gestaltet. Dazu kommen eine Bootsausstellung, der Anglerflohmarkt des Fischereivereins Gunzenhausen und ein großes Schauaquarium, das von der Fischerjugend betreut wird. 2300 Liter fast das Becken, in dem sich zehn unterschiedliche heimische Fischarten tummeln. Kunst, Handgemachtes, Dekoratives und regionale Produkte sind an den zahlreichen Ständen ebenfalls zu haben.

Wer sich dem Thema Fisch gerne von der kulinarischen Seite nähert, kommt voll auf seine Kosten: Ob geräuchert, gebraten oder als Aufstrich — Fisch ist an diesen Tagen allgegenwärtig. Dazu passt Wein aus Mittelfranken oder Produkte aus der "Hesselberger"-Palette. Premiere am Altmühlsee feiert heuer die "Hechtbräu" Zimmern. Für die Naschkatzen deckt der Heimatverein Wald-Streudorf, der eigentliche Initiator des Fischerfests, die Kaffeetafel reichlich. Erstmals bietet zudem Monika Luge süßes Backwerk an.

An beiden Tagen dauert das Programm von 11 bis 17 Uhr. Die offizielle Eröffnung, umrahmt von den Walder Gmabüschsängern, ist für Samstag um 11.30 Uhr geplant. Dazu werden neben Bürgermeister Fitz auch Landratsvize Robert Westphal und Jörg Zitzmann, Präsident des Fischereiverbands Mittelfranken, erwartet. Zur Unterhaltung spielen von 14 bis 16 Uhr die Wormer Musikanten auf. Am Sonntag startet das Fischerfest um 10 Uhr mit einem Zelt-Gottesdienst, um 13 Uhr hat der Shanty-Chor Altmühlsee einen Auftritt und von 14 bis 16 Uhr gibt die "Gunzenhäuser Blous’n" den Ton an.

Da die unmittelbaren Parkplätze im letzten Jahr stark ausgereizt waren, appellieren die Veranstalter an die Besucher, wenn möglich mit dem Fahrrad zu kommen oder auch die Parkplätze in Schlungenhof und Muhr zu nutzen und mit dem Schiff nach Wald überzusetzen. Die MS Altmühlsee legt in Schlungenhof um 14 und 15.15 Uhr und in Muhr um 14.25 und 15.40 Uhr ab.

Das Thema Fisch greifen eigens zum Festwochenende auch drei Gasthäuser rund um den Altmühlsee auf: Es beteiligen sich der Gasthof Jungmeier (Schlungenhof), der Gasthof "Zum Hirschen" in Wald und das Gasthaus "Zum Hirschen" in Muhr am See.

