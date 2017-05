Der Weiße Sonntag brachte im Gunzenhäuser Land einen weiteren Schub an Konfirmationen. Aber auch die Katholiken besuchten zahlreich die Gotteshäuser, denn bei ihnen stand die Kommunion an.

Am Montagmorgen ereignete sich zwischen Gunzenhausen und Muhr am See ein tödlicher Unfall. Eine junge BMW-Fahrerin kam auf gerader Strecke mit hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab und prallte mit ihrem Auto gegen eine Buche. Die junge Frau war sofort tot.