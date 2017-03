Kahle Betonwände, kein Tageslicht, Stockbetten dicht an dicht und keine Möglichkeit, sich die Füße zu vertreten: Das wäre im Falle eines Atom-Angriffs Alltag gewesen. In Gunzenhausen befindet sich das einzige noch fast im Originalzustand erhaltene Bunkerkrankenhaus Deutschlands.

Märchenhafter Rosenmontagszug bei traumhaftem Wetter: Hunderte von Schaulustigen sahen das Faschingsspektakel in Muhr am See.