Altmühlfranken umwarb künftige Ärzte

GUNZENHAUSEN/TREUCHTLINGEN - Der Landkreis führte seine dritte Medizinische Ferienakademie Altmühlfranken durch, und zwölf Medizinstudenten nahmen teil. Workshops und gemeinsame Freizeitaktivitäten sollten auch diesmal bei den jungen Erwachsenen Begeisterung für eine spätere Landarzttätigkeit in der Region wecken.

Der Workshop „HNO-Untersuchung“ fand in der Praxis Dr. Stützer in Treuchtlingen statt. © Landratsamt



Das Organisationsteam bestand aus den Medizinern Dr. Peter Löw, Chefarzt Dr. Heiko Priesmeier, Dr. Ute Schaaf und Dr. Alexandra Wudy. In Zusammenarbeit mit den vielen ambulant- und stationärtätigen ärztlichen Kollegen konnte in den 13 Workshops wieder ein breites Themenspektrum behandelt werden.

Folgende Themen wurden dabei aufgegriffen: Heilen mit Nadeln, Händen, Gläsern und Globuli; HNO-Untersuchung in der Praxis; Diabetologie aktuell; Augen-Workshop; Laparoskopie; Kinderreanimation; Gelenkreparaturwerkstatt; Kardiologie live; Highlights Allgemeinmedizin sowie Sonografie Schilddrüse und Sonografie Abdomen. Des Weiteren bot der Workshop "Landpartie" die Möglichkeit, mit den Ärzten auf Tour zu gehen und Hausbesuche bei den Patienten zu absolvieren, deren Einverständnis dazu vorab eingeholt wurde.

Die Studenten, die aus verschiedenen Ecken Deutschlands kamen, hatten nicht nur die Möglichkeit, im Rahmen der Workshops von dem breiten Wissen der am Programm beteiligten Ärzteschaft zu profitieren, sondern konnten die Region auch mit ihren zahlreichen Freizeitmöglichkeiten näher kennen lernen. Bei sommerlichen Temperaturen gab es neben der gemeinsamen Kanutour auch beim Bogenschießen, Stand Up Paddling, Radfahren und Baden die Möglichkeit zum Austausch mit der hiesigen Ärzteschaft. Gemeinsame Grill- und Biergartenabende ließen die Workshop-Tage gemütlich ausklingen.

Die Möglichkeit, Kontakte mit Ärzten abseits des universitären Leistungsdrucks zu knüpfen, machen die Medizinische Ferienakademie zu einer Besonderheit. Die einzigartige Atmosphäre animierte die Teilnehmer und die betreuenden Ärzte sogar zur spontanen Bildung eines kleinen musikalischen Ensembles, sodass der letzte Abend bei irischer Folkmusik auf Geige und Gitarre entspannt ausklang. In Sachen Unterkunft und für die Gestaltung des Freizeitprogramms erwies sich der Adventure Campus Treuchtlingen wieder als kreativer und kompetenter Kooperationspartner.

Finanzielle Unterstützung

Auch in diesem Jahr konnte die Teilnahmegebühr niedrig gehalten werden. Möglich machten das die Finanzierung durch den Landkreis sowie die finanzielle Unterstützung durch den Verein der niedergelassenen Ärzte Altmühlfranken, die Sparkasse Mittelfranken Süd und das Klinikum Altmühlfranken als Partner der Ferienakademie.

Theresa Hausen und Nina Silbereisen von der Geschäftsstelle der Gesundheitsregionplus im Landratsamt übernahmen auch in diesem Jahr die Gesamtkoordination der Ferienakademie. "Es ist erfreulich, dass sich aus dem Kreise der regionalen Ärzteschaft immer mehr Freiwillige" für die Durchführung der Workshops melden und auf diese Weise auch die Möglichkeit nutzen, um mit den Medizinstudierenden persönliche Kontakte zu knüpfen", so die beiden. Bei den Workshops werde den Teilnehmern in Kleinstgruppen auf direktem Wege theoretisches und praktisches Anwendungswissen vermittelt. Ein Mehrwert für die Teilnehmer der Ferienakademie entstehe auch durch die Einbindung von nichtärztlichem Praxis- bzw. Klinikpersonal in den Workshops, zumal dieses nichtärztliche Personal ebenfalls nahe am Patienten arbeitet und über ein umfassendes Fachwissen aus der Behandlungspraxis verfüge. All das mache den Unterschied zu den Vorlesungen an den Universitäten.

Die teilnehmenden Medizinstudierenden erhielten im Rahmen der Ferienakademie auch nähere Informationen zu den bestehenden Angeboten im Bereich der regionalen ärztlichen Aus- und Weiterbildung.

So ist zum Beispiel die Ableistung einer Famulatur (medizinisches Praktikum) sowohl im Klinikum Altmühlfranken als auch in den Praxen der Region jederzeit möglich. Auch für das Praktische Jahr (PJ) und das Blockpraktikum stehen Lehrpraxen zur Verfügung. Um die Weiterbildung zum/zur Allgemeinmediziner/Allgemeinmedizinerin kümmert sich der bereits bestehende Weiterbildungsverbund Altmühlfranken. Die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind auf der Altmühlfranken-Website unter https://www. altmuehlfranken.de/ boerse/ gelistet.

Aus den vorhergehenden Ferienakademien gingen bereits mehrere Klinikstudenten, Famulanten, Praktikanten und Weiterbildungsassistenten hervor. Drei ehemalige Akademieteilnehmer aus den vergangenen Jahren nahmen am diesjährigen Abschlussabend sowie am letzten Freizeithighlight, der Kanutour, teil. Landrat Gerhard Wägemann ließ es sich nicht nehmen, die Teilnehmer nach einer Fahrradtour zum Altmühlsee persönlich zu begrüßen und ihnen am letzten Tag die Teilnehmerzertifikate zu überreichen.

"Mit Lachfalten"

Die Bilanz der Gesundheitsregionplus für die diesjährige Aktion fällt positiv aus. Die "Landärzte mit Lachfalten" – so ein Zitat einer Teilnehmerin —, die als betreuende Ärzte die Workshops leiteten, hätten es geschafft, bei den Studenten pure Begeisterung für das Leben und Arbeiten als Landärztin bzw. als Landarzt im Landkreis zu wecken. Sie hätten aufgezeigt, dass in Altmühlfranken eine hervorragende medizinische Infrastruktur bereits vorhanden sei. Zudem bestehe innerhalb der Ärzteschaft eine sehr gute kollegiale Zusammenarbeit, und es werde auch ein hervorragender fachlicher Austausch gepflegt, so die Pressemitteilung aus dem Landratsamt.

Auch 2019 wird eine Medizinische Ferienakademie stattfinden. Erste Anmeldungen liegen bereits vor.