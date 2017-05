Altmühlfrankenlauf führt nach Weißenburg

Für die Veranstaltung am Samstag haben 116 Mannschaften gemeldet - vor 40 Minuten

GUNZENHAUSEN - Laufen ist weiterhin "in" in Altmühlfranken. Mit 116 Anmeldungen wird beim 33. "Altmühlfrankenlauf" die Schallmauer von 100 Mannschaften deutlich durchbrochen. Am Samstag, 20. Mai werden auf der rund 42 Kilometer langen Strecke von Geislohe nach Weißenburg rund 1400 Läuferinnen und Läufer unterwegs sein.

Timo Reif ist am Samstag einer der rund 1400 Altmühlfrankenläufer. Der Merkendorfer absolviert für die "Mannschaft ohne Namen" die sechste Etappe von Osterdorf nach Pappenheim. Foto: Jörg Behrendt



Der Startschuss wird gegen 9.15 Uhr vor dem Hirtenhaus in der Dorfmitte von Geislohe fallen. Ausrichter sind die Freiwillige Feuerwehr um Helmut Pfister zusammen mit dem Landratsamt. Parkmöglichkeiten für die Teilnehmer bestehen auf dem Gelände der Firma Hüttinger am nordöstlichen Ortsausgang.

Organisationschef Karl-Heinz Oberhuber vom Landratsamt hat sich bemüht, eine attraktive Laufstrecke zu finden, welche zum einen abseits der Hauptverkehrs-straßen liegt und zum anderen die schönen Seiten des Landkreises aufzeigt. Die ersten vier Etappen über Osterdorf und Pappenheim müssen zweimal durchlaufen werden, ehe es über Suffersheim und Haardt bis nach Weißenburg ins Ziel auf dem Sportplatzgelände an der Wiesenstraße geht.

Hier kümmert sich die Laufsportgruppe Geh-Punkt um Wolfgang und Bernd Schlupf um den Zieleinlauf. Die zwölf Etappen sind zwischen 2,8 und vier Kilometer lang. Gerade für die nicht so gut trainierten Breitensportler sind viele einfache und gut zu laufende Streckenabschnitte dabei. Die Einzelzeiten werden nicht gestoppt. Das Motto lautet wie jedes Jahr "Dabei sein ist alles" und "Wer langsam läuft hat mehr davon". Das Wichtigste ist, dass das Ziel in Weißenburg erreicht wird.

Kriterien für die Teilnahme sind der Wohnsitz oder die Mitgliedschaft in einem Verein, einer Gruppe oder einer Firma im Landkreis. Im Vordergrund steht der Spaß und das Mannschaftserlebnis. Natürlich versuchen alle ihr Bestes zu geben, um in den Wertungsklassen möglichst weit vorne zu landen.

Die Startläufer werden um 9.15 Uhr in Suffersheim offiziell begrüßt und anschließend auf die 3,4 Kilometer lange erste Etappe nach Osterdorf geschickt. Die schnellste Mannschaft wird gegen 12 Uhr im Ziel auf der Landkreissportanlage in Weißenburg an der Wiesensportanlage erwartet. Die 400-m-Bahn dient für die Mannschaften auch als Jubelstrecke.

Auch wegen dem attraktiven Rahmenprogramm dürfte beim Zieleinlauf einiges los sein. Für die Siegerehrung steht auf dem Festplatz anlässlich der 150-Jahrfeier der Freiwilligen Feuerwehr Weißenburg ein großes Festzelt bereit. Der Zieleinlauf und die Siegerehrung werden wie in den letzten Jahren fachkundig und spaßig moderiert von Alex Höhn, der selbst seit Jahren aktiv beim Altmühlfrankenlauf für die KaGe Ellingen mitläuft und weiß, wovon er redet. Neben bekannten Laufsportgruppen wie den Geh-Punktlern aus Weißenburg, Arriba Göppersdorf und Eintracht Kattenhochstatt sind viele Kneipen-, Firmen- und Freizeitmannschaften dabei. Besonders zahlreich sind heuer die Feuerwehren mit zehn Mannschaften (Vorjahr 6) vertreten, darunter Gunzenhausen, Gräfensteinberg und Laubenzedel. Mit den "Polsinger Homerunners" und der Lebenshilfe aus Weißenburg sind auch zwei Behindertenteams dabei.

Besonders einfallsreich waren einige Mannschaftsführer wieder bei den -namen wie "Wir tun es laufend" , "Hot Legs" , "Sandsee rennt", "SG Adler Suffischa", "Stigglhupfer Samma", "Läuft bei uns", "Palmengang", "Ich bin Ich", "Schneckenrunners", "Two and a half Families" oder "Stiftung Wadentest".

Bei den Schülern und Jugendlichen sind drei reine Mädchenmannschaften von der -realschule Hensoltshöhe, Eintracht Kattenhochstatt und die Stopfahammer Mädels gemeldet. Die Polizeiinspektionen Treuchtlingen/ Gunzenhausen mit Fußstreife Süd-West und die PI Weißenburg mit dem Team Fußstreife wollen wissen, wer die schnellsten Streifenpolizisten im Landkreis aufweisen kann. Erwähnenswert auch die Dorfgemeinschaft Auernheim, die mittlerweile zwei gemischte und eine Schülermannschaft auf die Beine stellt.

In vier Wertungsklassen sind 18 Meldungen für die Kategorie Männer (Vorjahr 16, blaue Startnummern), 75 für die gemischten Mannschaften (71, grün), 8 für Frauen (8, rosa) und 15 für Jugendliche (2, weiß) und Schüler (13, gelb) eingegangen

Die meisten Aktiven konnte wie in den letzten Jahren die Eintracht Kattenhochstatt mit sechs Mannschaften mobilisieren und dabei vier Wertungsklassen belegen. Fünf Teams stellt Geh-Punkt Weißenburg, je vier die DJK Stopfenheim, Arriba Göppersdorf und der Kulturverein Lunkenberg. Mit je drei Mannschaften sind M.O.N. aus Pleinfeld, Nennslingen 2.0, die Dorfgemeinschaft Auernheim, der VfB Ostheim und die Grundschule Weißenburg vertreten. Mit dem Zieleinlauf der schnellsten Truppe wird ab 12 Uhr gerechnet. Die etwas langsameren Mannschaften brauchen erfahrungsgemäß bis zu zwei Stunden länger, werden aber genauso begeistert empfangen wie die ersten.

Die Siegerehrung wird ab 15 Uhr im Festzelt auf dem Festplatz in Weißenburg stattfinden und von Landrat Gerhard Wägemann vorgenommen. Alle Mannschaften erhalten Urkunden und die drei Erstplatzierten in den jeweiligen Wertungsklassen Pokale. Für die Schüler-, Jugendmannschaften und Behindertenmannschaften gibt es zusätzlich Medaillen. Der zeitschnellsten Mannschaft wird der Wanderpokal des BLSV-Kreises Weißenburg-Gunzenhausen von der Vorsitzenden Brigitte Brand überreicht. Ab 19 Uhr geht es dann im Festzelt bei freiem Eintritt munter weiter mit den "Dirndlknackern."

Da die Veranstaltung zum Teil auf öffentlichen Straßen und auf den Geh- und Radwegen verläuft, ist auf den genannten Strecken in den Samstagvormittags- und -nachmittagsstunden am 20. Mai in der Zeit von 9.30 Uhr bis gegen 14 Uhr mit Behinderungen zu rechnen, vor allem an den Wechselstellen.

Laut Angabe von Hauptorganisator Karl-Heinz Oberhuber vom Landratsamt sind bei diesem breitensportlichen Großereignis neben den rund 1400 Aktiven circa 200 Helferinnen und Helfer dabei, ohne die diese Veranstaltung nicht durchführbar wäre. Es sind sechs Feuerwehren mit 70 Einsatzkräften eingeteilt. Außerdem wird der Lauf von den Polizeiinspektionen Weißenburg und Treuchtlingen überwacht und mit abgesichert.

Die aktuelle Startliste mit Ausschreibung, Streckenplan und Statistik der bisherigen Läufe ist im Internet unter www.altmuehlfranken.de/ altmuehlfrankenlauf/ zu finden und kann dort ebenso herunter geladen werden wie die Ergebnisliste nach der Veranstaltung.

Der 34. Altmühlfrankenlauf am 14. Juli 2018 hat Treuchtlingen als Zielort und der 35. am 18. Mai 2019 Gräfensteinberg.