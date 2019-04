Altmühlfränkisches „WIR“-Gefühl hautnah erleben

Messe-Eröffnung am Donnerstag - 235 Aussteller - vor 2 Stunden

GUNZENHAUSEN - Mit einer Jazz-Matinee hat die Messe „WIR in Altmühlfranken“ am Donnerstag in Gunzenhausen einen temperamentvollen und beschwingten Auftakt genommen.

Alexandra Steca mit Hund Yeti und Bea Keller (Mitte) vom Sup-Shop zusammen mit einer Besucherin auf dem Stand-Up-Paddle-Board. © Foto: Erich Neidhardt



Auf einer Fläche von 19 000 Quadratmeter präsentieren 235 Aussteller den Gästen auf dem Festplatz in acht Hallen und dem großen Freigelände noch bis einschließlich Sonntag jede Menge Neues und Informatives in den Sparten Handel, Handwerk und Dienstleistung. Um den Messebesuch zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen, hat die Josef Werner Schmid GmbH als Veranstalter obendrein ein großes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt.

Auch muss niemand hungrig und durstig den Heimweg antreten.

Die Messe (früher Altmühlfrankenschau) ist ein buntes Schaufenster der Region und ein Spiegelbild ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Vielfalt. Die Aussteller bieten täglich von 10 bis 18 Uhr ein breites Spektrum an Neuheiten rund um die Themen Bauen, Wohnen, Energie, Gesundheit, Senioren, Familie, Freizeit, Mobilität, Outdoor, Sport, Garten und etliches mehr an. Die Besucher können sich bei einem Bummel über den Schießwasen bei kompetenten Fachkräften informieren und verschiedenste Produkte und Dienstleistungen kennenlernen.

Christina und Christoph Knoll von der gleichnamigen Ostheimer Schreinerei haben Spaß auf der Messe. © Foto: Micha Schneider



Das „Wir“ versinnbildlicht das Gemeinschaftsgefühl der regionalen Akteure. Dies unterstrich Bürgermeister Karl-Heinz Fitz zur Eröffnung in seiner kurzen Grußadresse. „Die Regionalmesse trägt das positive Signal nach außen: Wir halten zusammen und stellen gemeinsam etwas auf die Beine“, betonte er. Er wünschte viele Besucher und hatte für Josef Werner Schmid ein ausdrückliches Kompliment mitgebracht: „Sie haben eine tolle Messe auf die Beine gestellt.“ Der IHK-Vizepräsidentin Erika Gruber dankte er wie allen Beteiligten für ihr Engagement bei der Vorbereitung.

Ausstellungsleiter Schmid hieß jeden der Eröffnungsgäste, darunter auch viel regionale Polit-Prominenz, persönlich mit Handschlag willkommen. Er organisiert in 14 Städten in Bayern und Baden-Württemberg regionale Verbrauchermessen. Gunzenhausen bescheinigte er dabei „einen besonders guten Platz, eine besonders gute Ausstellung und eine besonders gute Stimmung“.

Gruppenbild am Stand der Landfrauen, wo es Leckeres von der Kartoffel gibt (von links): die Spalter Hopfenkönigin Katharina Zwengauer, Landratsstellvertreter Robert Westphal, die beiden MdL Wolfgang Hauber und Manuel Westphal, Bürgermeister Karl-Heinz Fitz, Kreisbäuerin Helga Horrer, IHK-Vizepräsidentin Erika Gruber, Kreisrat Uwe Döbler und Messeleiter Josef Werner Schmid. © Foto: Erich Neidhardt



Der Name ist für Schmid Programm: „WIR“ steht für Wirtschaft, Informationen und Regionales. Die Messe biete Raum für all das, was in der Region steckt. „WIR“, das seien die leistungsstarken Unternehmen vor Ort, die hier mit ihren Produkten und Serviceangeboten zur Verfügung stehen. Ihre Geschäfte und Institutionen seien transparent und offen. Die Unternehmen freuten sich nicht nur auf den Dialog und Austausch, sondern böten die verschiedensten Produkte an — zum Ansehen, zum Ausprobieren oder auch Kaufen oder Bestellen.

Neben den Ständen der Aussteller sei ein tolles Rahmenprogramm geboten: Musik und Tanzvorführungen, interaktive Sportarten zum Testen für In- und Outdoor und eine professionelle Umstylingaktion, bei der Besucher täglich eine rundum typgerechte Beratung für Frisur, Kleidung und Make-up erhalten.

Jeder der Messetage hat einen thematischen Schwerpunkt, aufgegliedert in Senioren (am gestrigen Donnerstag), Männer (Samstag) und Familie (Sonntag). Am heutigen Freitag ist der Freundinnentag, der wie die anderen Thementage mit einer Vielzahl besonderer Attraktionen lockt. Zum Sonderpreis können die Mädels den Tag gemeinsam erleben, Spaß haben. Feiern und Genießen. Besonders hervorzuheben ist dabei das Programm in Halle B und im Freigelände vor Halle B.

Es ist gespickt mit Auftritten verschiedener Tanzgruppen, mit Bodypainting, Umstyling und Vorträgen. Ein absolutes „must go“ ist Dance14s. Das Tanzstudio ist inzwischen eine der größten HipHop-Tanzschulen Deutschlands. Weitere Attraktionen sind die Vorführungen des Tanzhauses Ansbach. Die Tänzerinnen und Tänzer aus dem Jazzunterricht zeigen ausdrucksstarke Elemente aus amerikanischen, afrikanischen und europäischen Tanzstilen. Als Träger des Jugendkulturpreises Ansbach liegt die Messlatte hoch.



Zu Gast ist obendrein ein talentierter Bodypainter und am Umstyling-Stand kann man hautnah beiwohnen, wie die Gewinnerinnen der Kategorie Frauen Susanne Tscheuschner, Emma Lindenmeyer und Lisa Rösch einen neuen Style bekommen. Auch lockt die Kaffee-Bar mit Schauküche. Und das gleich in doppelter Ausführung. Frisch zubereitete süße Hefeteigteile vom BSZ Ansbach-Triesdorf, „Pikantes von der Kartoffel“ von den Landfrauen des BBV und einen gemütlichen Kaffee-Stopp gibts auch noch in Halle G am Stand der Lebenshilfe Weißenburg.