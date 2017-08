Altmühlsee-Festival: Live-Musik auf sieben Bühnen

Am Wochenende wird in Gunzenhausen und Muhr am See gerockt - vor 3 Stunden

GUNZENHAUSEN - Ein Seebeben ist garantiert, wenn am Samstag, 26. August, beim 15. Altmühlsee-Festival sieben Bands an sieben verschiedenen Locations rocken.

Die am Altmühlsee-Festival beteiligten Gastronomen freuen sich auf viele Besucher. Foto: Stadt Gunzenhausen



Mit feinstem Rock ’n’ Roll, Beatles-Hits und coolen Blues-Brothers-Epigonen wird es bunt und spaßig am See. Die Bühnen verteilen sich auf die Stationen Seezentrum Gunzenhausen-Schlungenhof, Surfzentrum Schlungenhof, Seezentrum Muhr am See und Seezentrum Wald, ZanZiBar am Erlebnisspielplatz Wald sowie die Freizeitanlagen Mörsach und Gern.

Ein kostenloser Shuttle-Bus bringt die Musikfans von einem Spielort zum nächsten, und auch die "MS Altmühlsee" dient an diesem Abend als Shuttle. Aber auch mit dem Fahrrad sind die Bühnen gut zu erreichen.

Am Surfzentrum wird es besonders rockig - mit der Band CASH und ihren Klassikern des Genres. Am Strandhaus in Muhr am See spielen The Confederates, sieben sympathische Musiker aus Franken, ein bisschen verrückt - und immer etwas anders als die anderen.

Die "Oldest Boys Alive" grooven im KraftWerk am Altmühlsee-Zuleiter in Mörsach, am Strandcafé in Wald rockt die Band Pink Millenium und spielt 100-Prozent-Kultrock von den 80ern bis jetzt. In der ZanZiBar am Erlebnisspielplatz Wald spielen in neuer Besetzung die Tomcats: Mit Kontrabass, Gitarren und Gesang servieren die "Katzen" Country-Music, Oldies und Blues.

Am Boothaus am Seezentrum Schlungenhof rockt RoxxTones, im Biergarten in Gern spielt "Orquestra Salsaborr". Und wie gehabt: Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei!