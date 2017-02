Altmühlseelauf geht in die 32. Runde

Die Vorbereitungen beim SV Unterwurmbach laufen schon auf vollen Touren - vor 1 Stunde

UNTERWURMBACH - Beim SV Unterwurmbach sind die Vorbereitungen für den Heizomat-Altmühlseelauf am 22. Juli bereits in vollem Gange. Der Traditionslauf rund um den Altmühlsee findet mittlerweile schon zum 32. Mal statt und bietet auch in diesem Jahr für jede Alters- und Leistungsklasse ein passendes Format.

Mit dem 32. Altmühlseelauf findet auch der 23. Halbmarathon statt. © Wolfgang Dressler



Mit dem 32. Altmühlseelauf findet auch der 23. Halbmarathon statt. Foto: Wolfgang Dressler



Nach der erfolgreichen Premiere gehen der Firmenstaffellauf und der Schülerlauf jeweils in die zweite Auflage. Am Schülerlauf können die Jahrgänge 2004 bis 2009 teilnehmen, die für den Bambinilauf zu alt und für den Jedermannslauf noch zu jung sind. Auf der zwei Kilometer langen Strecke können sogar Schulen gegeneinander antreten. Für die mit den meisten Teilnehmern gibt es einen Pokal.

Beim zweiten Firmenstaffellauf können mindestens zwei, höchstens jedoch vier Läufer auf die halbe Marathonstrecke gehen. Wie sich die einzelnen Staffeln die Strecke untereinander aufteilen, bleibt ihnen selbst überlassen. Gemessen wird am Ende die Gesamtzeit. Die schnellste Staffel erhält den von Bürgermeister und Schirmherr Karl-Heinz Fitz gestifteten Wanderpokal der Stadt Gunzenhausen. Außerdem wird es einen Sonderpreis für die Firma mit den meisten Teilnehmern geben.

Für den 8. Bambinilauf über 400 Meter können sich alle laufbegeisterten Kinder der Jahrgänge 2010 oder jünger anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos und jeder "Finisher" wird mit Urkunde und Medaille ausgezeichnet.

Nach den Kinder- und Schülerläufen gibt Bürgermeister Fitz traditionell das Startsignal für den 23. Halbmarathon, bevor wenig später Jedermannsläufer zum elften Mal auf die 7,4 Kilometer lange Runde geschickt werden. Beide Laufstrecken führen wieder zuerst durch Unterwurmbach, bevor es über den "Pfahlweg" in Richtung Altmühlsee geht, der von den Halbmarathonläufern entgegen dem Uhrzeiger umrundet werden muss. Der Zieleinlauf ist am Unterwurmbacher Sportheim. Die Laufstrecke ist amtlich vermessen und somit bestenlistenfähig. Jeder Laufkilometer ist durch Tafeln angezeigt und an den sieben Getränke- und Obststationen können sich die Athleten stärken.

Ausgetragen wird auch heuer wieder die Halbmarathon-Stadtmeisterschaft im Rahmen des Altmühseelaufs. Gewertet werden hierfür jedoch nur Läufer, die ihren Wohnsitz in Gunzenhausen haben oder für einen dort ansässigen Sportverein starten.

Die Eingruppierung der angemeldeten Athleten erfolgt in den offiziellen Altersklassen des BLV. Ebenso erfolgt eine Mannschaftswertung. Auch zum Altmühlseelauf 2017 wird ein Funktionsshirt angeboten, welches bei der Anmeldung oder am Wettkampftag erworben werden kann. Die Onlineanmeldung ist ab sofort möglich. Früh- entschlossene können sich bis zum 30. April zu verbilligten Konditionen anmelden. Dabei wird als kleines Extra der Vorname auf die Startnummer aufgedruckt. Die Voranmeldung endet am 18. Juli. Eine Nachmeldung für den Halbmarathon und den Jedermannslauf ist jedoch bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start noch möglich. Die Anmeldung für den Firmenstaffellauf ist nur online bis 18. Juli möglich.Die Meldung zum Bambini- und Schülerlauf erfolgt ebenfalls direkt vor Ort.

Weitere Informationen im Internet unter www.altmuehlseelauf.de oder bei Oliver Trautner per E-Mail unter info@altmuehlseelauf. de.

Matthias Unfried

Mail an die Redaktion